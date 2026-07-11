Christian Cueva se LESIONÓ en su debut con el Sport Boys: Solo duró 34 minutos en la cancha

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Christian Cueva con Sport Boys en el Torneo Clausura 2026 estuvo marcado por un inesperado contratiempo. El experimentado mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego antes de finalizar el primer tiempo debido a una lesión, generando preocupación entre la hinchada chalaca y el cuerpo técnico, que esperaba verlo liderar el nuevo proyecto deportivo.

Cueva se retiró a los 34 minutos del partido

La expectativa por el estreno del volante era alta, ya que su incorporación había despertado ilusión entre los aficionados del conjunto rosado. Sin embargo, apenas transcurrían 34 minutos del encuentro cuando comenzó a evidenciar molestias físicas que le impidieron continuar, por lo que solicitó el cambio y recibió atención médica de inmediato.

Su salida obligó al entrenador a modificar el planteamiento previsto para el compromiso. Además, el ambiente en el estadio cambió por completo, pues los seguidores de Sport Boys pasaron de celebrar la presencia de una de las principales figuras del campeonato a preocuparse por el estado físico del futbolista.

Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de la lesión, el incidente genera incertidumbre sobre el tiempo que Cueva permanecería alejado de las canchas. En los próximos días será sometido a evaluaciones médicas que permitirán determinar el diagnóstico y establecer el tratamiento más adecuado para su recuperación.

La situación representa un duro golpe para Sport Boys, que apostó por la experiencia y el talento del mediocampista como pieza clave para pelear por el título del Torneo Clausura. Su posible ausencia obligaría al comando técnico a buscar alternativas para mantener el equilibrio del equipo durante las primeras jornadas del certamen.

La presentación de Cueva en el Sport Boys

El mercado de pases del fútbol peruano sumó el último miércoles un fichaje de alto impacto: Sport Boys oficializó mediante sus redes sociales la llegada de Christian Cueva para disputar el Torneo Clausura 2026.

La publicación del club chalaco en sus cuentas oficiales celebró la incorporación del volante de 34 años, destacando que se trata de un jugador con recorrido internacional y con pasado en la selección peruana. La llegada de Cueva se produce en un momento clave: Sport Boys ocupa la undécima posición con 20 unidades y requiere reforzar su ofensiva para afrontar partidos decisivos.

Es así que, la atención está centrada en la evolución de Christian Cueva y en los resultados de los exámenes médicos. Mientras la afición espera noticias alentadoras, el club confía en que la lesión no sea de consideración y que el futbolista pueda regresar cuanto antes para aportar su calidad en la búsqueda de los objetivos trazados para la temporada.