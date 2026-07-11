Donald Trump lanza nueva amenaza a Irán si Teherán intenta asesinarlo: "1000 misiles cargados y listos"

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva amenaza a Irán afirmando que cuenta con un armamento listo para atacar su territorio si es que Teherán intenta acabar con su vida. Esta intimidación del mandatario republicano luego de conocerse informaciones, según las cuales, Israel habría alertado sobre un supuesto plan iraní para asesinarlo.

Donald Trump amenaza una vez más a Irán

La advertencia del inquilino de la Casa Blanca se produce en plena escalada de tensión, después de que Teherán acusara a Washington de "violar" el acuerdo preliminar alcanzado el pasado 17 de junio para tratar de poner fin al conflicto en Oriente Próximo entre ambos países.

En paralelo, altos funcionarios de Estados Unidos exigieron que Irán emitiera una declaración pública en la que diga que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que crucen el vital corredor ya no serán atacados.

"Mil misiles están cargados, listos y apuntando a la República Islámica de Irán. Miles más serán desplegados inmediatamente si el gobierno iraní cumple sus amenazas de asesinar al actual presidente de los Estados Unidos, en este caso, ¡a mí!, escribió el mandatario norteaericano.

En tal sentido, indicó que las órdenes ya están hechas y que "el ejército estadounidense está preparado, decidido y capacitado para arrasar y destruir por completo todas las zonas de Irán" en un periodo de un año "con la posibilidad de una prórroga.

Ahora, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha advertido, en un mensaje a la nación publicado este sábado por la televisión pública iraní, de que los responsables de que el fallecimiento de su padre, el líder ayatolá Alí Jameneí, "se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama".

Publicación de Donald Trump en Truth Social

EE.UU. exige a Irán que cesen los ataques en el estrecho de Ormuz

Para Donald Trump es crucial el fin de los ataques en el estrecho de Ormuz en las conversaciones con la República Islámica de Irán. Al respecto, un dato no menor es que desde que acabó el alto el fuego, el precio del petróleo ha vuelto a subir.

En los últimos días, los ataques de Irán a tres petroleros comerciales de Catar y Arabia Saudí en Ormuz han provocado que Estados Unidos bombardease posiciones iraníes. La agresión fue respondida con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en los Estados del Golfo.

En un escenario en que Israel advirtió a Washington de un posible plan iraní para ejecutar a Donald Trump, este último ha recurrido a su cuenta de Truth Social para lanzar una amenaza a Irán asegurando que tiene 1000 misiles "cargados, listos y apuntando" hacia el territorio de dicho país.