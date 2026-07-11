Erling Haaland sorprende al mundo con su exitoso negocio durante el Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista noruego Erling Haaland revoluciona las redes sociales y el ámbito comercial actual durante el Mundial 2026 debido al rotundo éxito de su millonario negocio de moñas para el cabello, una faceta empresarial que complementa su gran rendimiento como goleador en la cita mundialista.

Alianza comercial en el fútbol internacional

El atacante nórdico de 25 años ha logrado captar la atención internacional no solamente por su desempeño deportivo sobre el terreno de juego, sino también por convertirse en el accionista minoritario de una reconocida marca de origen coreano dedicada a la producción de ligas elásticas.

Esta corporación textil llamada Kknekki elabora valiosos accesorios mediante un singular proceso técnico que entrelaza hasta 60 hilos individuales, garantizando una alta resistencia y durabilidad que superan a los amarradores tradicionales, lo cual motivó al destacado jugador a utilizarlos en todos sus compromisos deportivos oficiales.

"Las tengo desde hace un par de años y siguen como nuevas. Y, la verdad, prefiero llevarlas a modo de pulsera en lugar de una goma tipo espiral que es mucho menos estética", indicó.

Según un reporte de Noticias RCN, esta compañía comercializa sus productos en más de 700 colores distintos con precios accesibles que oscilan entre 34 euros por unidad, logrando distribuir una cifra superior a diez millones de amarradores elásticos durante el último periodo anual.

한국에서 시작되었다는

홀란드의 머리끈 브랜드 KKNEKKI (끄네끼)



1987년 한국에서 시작되어 현재는 노르웨이 기업



끄네끼 : 경상도 사투리로 끈이나 줄을 말함. pic.twitter.com/G5NPHTgZXU — Berry (@berrytop9) July 7, 2026

El atractivo de la marca radica en la perfecta combinación de moda y deporte que el delantero proyecta de manera natural en cada aparición pública, logrando que un accesorio netamente funcional se convierta rápidamente en una tendencia estilística masiva seguida por la juventud actual.

Impacto en plataformas digitales y afición

Por otro lado, la figura del joven delantero ha despertado tal fascinación entre los aficionados que la plataforma tecnológica Google implementó una animación especial en su buscador que muestra a 7 guerreros vikingos remando de forma sincronizada cada vez que se digita su nombre completo.

Este homenaje digital hace alusión directa a las siete anotaciones conseguidas por el deportista en el mundial 2026, consolidando su estatus de fenómeno mediático real e inmediato mientras miles de seguidores imitan su llamativa cabellera rubia utilizando pelucas idénticas junto con las mencionadas bandas elásticas.

La popularidad del futbolista ha generado que diversas aficiones internacionales adopten sus costumbres estéticas y sigan con atención cada paso comercial que realiza fuera de las canchas, transformando su imagen en una de las marcas personales más influyentes de la actualidad deportiva.