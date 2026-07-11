Kylian Mbappé se pronuncia sobre su lesión ante Marruecos: ¿Participará en las semifinales?

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una preocupación latente tras la salida de Kylian Mbappé. El capitán del equipo solicitó el cambio al minuto 77 en el Boston Stadium, debido a evidentes gestos de dolor, generando gran incertidumbre mundial.

El cuerpo técnico, liderado por Didier Deschamps, aclaró rápidamente el panorama tras el triunfo por 2-0 frente a Marruecos. El cambio del delantero del Real Madrid fue una decisión netamente preventiva para no comprometer su articulación ante el intenso desgaste físico del partido.

Recuperación intensiva y optimismo médico

Según Noticias RCN, el parte médico oficial indica que el futbolista no presenta una lesión muscular de gravedad. El traumatismo en el tobillo derecho fue producto de la alta intensidad del juego y las condiciones climáticas exigentes en la sede estadounidense del torneo.

"Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo pero estoy bien", declaró.

El delantero explicó con claridad técnica su decisión de abandonar el campo antes del pitazo final. Consideró que su compañero Jean-Philippe Mateta estaba en mejores condiciones físicas para disputar con mayor fuerza los quince minutos restantes de aquel encuentro tan intenso.

MBAPPÉ TRANQUILIZA A FRANCIA.



"Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien."



Lo que en un principio parecía una lesión quedó únicamente en un golpe. pic.twitter.com/AFzAiStogg — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 9, 2026

El cuerpo médico de la selección francesa someterá al jugador a sesiones intensivas de crioterapia durante las próximas 48 horas. Este tratamiento con frío y masajes de descarga busca desinflamar el tobillo por completo y asegurar que llegue al 100%.

Camino a la historia mundialista

Con el gol anotado ante la escuadra marroquí, Kylian Mbappé suma ocho dianas en la actual edición del Mundial 2026. El atacante acumula un total histórico de 20 tantos en copas del mundo, acercándose peligrosamente al récord como máximo artillero del certamen.

Francia se enfrentará ante España en la ronda de semifinales. El equipo galo mantiene intacta su ilusión de alcanzar la gloria, confiando plenamente en la recuperación física de su estrella para el duelo decisivo que se disputará en Dallas.

🇫🇷 Mbappé despreocupa a su selección tras ser cambiado por lesión: "estoy bien, fue un golpe en el tobillo"#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/hExt09mHCD — Teledeporte (@teledeporte) July 9, 2026

El optimismo del entorno francés es absoluto, pues no se prevén complicaciones mayores en el estado físico del futbolista. La presencia de Kylian Mbappé en las semifinales del Mundial 2026 es un hecho confirmado, fortaleciendo así las aspiraciones del vigente equipo campeón del torneo.

La selección francesa mantiene su firme camino hacia el título mundialista, respaldada por la buena evolución médica de Mbappé. La lesión del delantero galo ha sido controlada preventivamente, permitiendo que el equipo titular llegue completo y con gran confianza al próximo partido semifinal previsto.