Bicampeón con Universitario no seguirá en el plantel: Cuadro crema decidió no renovar su contrato

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un jugador que no llegó a consolidarse en Universitario de Deportes le dirá adiós al equipo al término de la presente temporada. El cuadro crema anunció que no renovará el contrato del futbolista que llegó a ser bicampeón y que tras dos años abandonará la institución de forma definitiva.

¿De qué jugador se trata?

El hombre que no continuará en tienda merengue es Gabriel Costa, quien arribó a Ate en 2024 y que por decisión de la directiva, no seguirá. Aunque se rumoraba una intención de ampliar su vínculo, finalmente la renovación automática no se dará y quedará libre a partir del 1 de enero del 2026.

Los actuales tricampeones del fútbol peruano lo hicieron oficial a través de sus redes sociales, en el que le agradecen al 'Gabi' el tiempo que estuvo en el equipo y su aporte para conseguir los objetivos. Como habitual pieza de recambio, el uruguayo-peruano no llegó a ser un indiscutible ni para Jorge Fossati ni Fabián Bustos.

"Agradecemos el profesionalismo, entrega y compromiso de Gabriel Costa en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. Éxitos en tus próximos desafíos, Gabriel", indica la publicación de Universitario.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧Ⓤ 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔, «𝗚𝗔𝗕𝗜» ⚽️🇺🇾



Agradecemos el profesionalismo, entrega y compromiso de Gabriel Costa en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025.



Éxitos en tus próximos desafíos, Gabriel 💪 pic.twitter.com/PkM4Q1zSkk — Universitario (@Universitario) November 30, 2025

Cabe precisar que esta es la tercera salida confirmada de la 'U' de cara a la próxima campaña, luego de confirmarse que el arquero Sebastián Britos y el delantero Diego Churín tampoco seguirán. En el arco apostarán por la juventud de Diego Romero, actualmente en Argentina y buscará un '9' en el mercado exterior.

Los números de Costa con Universitario

Procedente de Alianza Lima, el jugador se marchó a la acerca de en frente un años después de perder la final en el mismo Alejandro Villanueva. En su primer año con los cremas disputó un total de 25 partidos, marcando dos goles y dando una asistencia, sumando un total de 882 minutos.

En la actual campaña el jugador el extremo de 35 años gozó de menos oportunidades tanto con Bustos y Fossati y apenas estuvo 20 veces en cancha, sin conseguir anotaciones y ofreciendo cuatro pases de gol. Tuvo solo dos titularidades, la primera ante River Plate por la Copa Libertadores y la otra ante Alianza Atlético en el Apertura.