Final de la Copa Libertadores: Leo Pereira, futbolista de Flamengo, quedó FASCINADO con el Monumental

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras ya se viene disputando en el estadio Monumental. Y como siempre previo al inico de este infartante cotejo, ambos planteles realizaron el respectivo reconocimiento de campo, uno de los más resaltantes fue el futbolista Leo Pereira, defensa del Mengao, quien quedó fascinado con el imponente coloso de Ate.

Maravillado con el Monumental

El jugador brasileño de 29 años, este sábado 29 de noviembre, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar imágenes previas al inicio del enfrentamiento ante el Verdao que, al cabo del primer tiempo, empatan aún 0 a 0.

En el carrete de fotografías se le observa a él mirando fascinado las tribunas que vieron jugar todo el año al actual tricampeón nacional. Además, en otra instantánea se le observa tocando el gramado del estadio.

Asimismo, en las otras postales también se le observa en el calentamiento junto a sus compañeros y una foto que llamó la atención inmediatamente fue una en la que Pereira sostiene su celular y enfoca la tribuna del estadio en el que aparece una enorme 'U'. "Todo está listo para la gran decisión", escribió el central carioca en la descripción del post.

Final de la Copa Libertadores se retrasó

Como parte de la fiesta del fútbol que vive Lima en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, la Policía Nacional del Perú (PNP) establecióm un plan de desvío para que el tráfico no afecte a los aficionados y a los planteles en su desplazamiento hacía el estadio Monumental.

Sin embargo, el tráfico capitalino ocasionó que este fin de semana el bus que trasladaba a los jugadores del Verdao tuvo una demora en su ruta rumbo al recinto de Universitario de Deportes.

Por esta razón, Conmebol decidió posponer el inicio de la gran final de la Copa Libertadores. Vale recordar que, desde un inicio el compromiso estaba pactado para llevarse a cabo desde las 4 de la tarde, no obstante, tras el incidente presentado el cotejo se retrasó 15 minutos, por lo tanto, el partido inició desde las 4 y 15 de la tarde.

Este hecho, se suma al lamentable fallecimiento de un hincha de Palmeiras la tarde del último viernes, cuando en la altura de la Costa Verde, en Barranco, un torcerdor del cuadro paulista perdió la vida cuando su cabeza impactó con un puente.

