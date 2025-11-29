Universitario anuncian la salida de dos tricampeones: Futbolistas no seguirán en el club para el 2026

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes quiere dejar atrás el tricampeonato conseguido en este temporada para iniciar la planificación del plantel del 2026. Por ello, en las últimas horas oficializó la salida de Sebastián Britos a pesar de haber sido titular indiscutible en los dos años que estuvo en el elenco crema.

Universitario oficializa la salida de dos tricampeones

Para comenzar, este jugador ya sabía que no seguiría en la institución de Ate ya que no viajó a Andahuaylas para enfrentar a Chankas FC en la fecha final del Torneo Clausura. Luego de no cumplir con las expectativas de los hinchas y la dirigencia, la U anunció que Diego Churín no seguirá en su primer equipo para el próximo año.

"Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churín, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, «Diegote»", indicó sus redes sociales.

Como se sabe, la cuota goleadora del atacante argentino estuvo por debajo de lo esperado ya que solo anotó 5 goles en toda la temporada. Incluso, gran parte de la hinchada inició una campaña en redes sociales para que se vaya a mitad de año al no rendir como se esperaba.

No hay renovación automática

El segundo elemento que se irá de Universitario a final de este 2025, es Gabriel Costa. Luego de su llegada del compadre Alianza Lima se generó una gran expectativa con lo que podía aportar al ataque del primer equipo merengue.

Sin embargo, con el correr de los partidos no convenció a los entrenadores como Jorge Fossati y Fabián Bustos por lo que cada vez tenía menos minutos. Eso sí, es importante precisar que el club no lo hizo oficial aún, pero el hecho fue anunciado por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

"Información de Universitario de Deportes: Finalmente no hay renovación automática y Gabriel Costa queda libre este 31 de diciembre", indicó el hombre de prensa.

De momento, a ellos dos se le suma Sebastián Britos quien también le dirá adiós al elenco crema desde la próxima temporada. Sin embargo, estos no serán los únicos nombres que dejen el equipo, los cuales se confirmarán con el correr de las horas se irán conociendo.

De esta manera, Universitario dio a conocer que Diego Churín también dejará el plantel crema a partir de la próxima temporada. A su vez, se conoció que Gabriel Costa será otro de los que deje la 'U' para el 2026.