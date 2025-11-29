¡CELEBRA EL MENGAO! Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 al derrotar 1-0 a Palmeiras

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 al derrotar 1 a 0 a Palmeiras, en un partido disputado en el estadio Monumental, en Ate. El autor del gol del triunfo fue el defensa Danilo que con un testazo a los 66 minutos generó algarabía en la hinchada.

Un primer tiempo parejo

Este sábado 29 de noviembre Lima vivió la final del certamen continental, que si bien en un inicio estaba pactado para disputarse a las 4 de la tarde, el tráfico capitalino ocasionó que el bus del Mengao se retrase en su llegada al recinto deportivo por lo que la Conmebol determinó que se el enfrentamiento inicie a las 4 y15.

La casa de Universitario de Deportes era una algarabía total. Las mareas rojinegras y verdiblancas de los hinchas, con su aliento incesante, hicieron que por 90 minutos el coloso pareciera uno de Brasil. Cabe resaltar que ambas escuadras se volvieron a encontrar en una final después de cuatro años. Fue en 2021 cuando se enfrentaron, en aquella vez el triunfo fue para el 'Verdao' por 2-1 en el tiempo extra.

El árbitro Darío Herrera, de Argentina, dio el pitazo inicial y rodó el balón en el gramado. En un principio, fue el 'Fla' quien impuso condiciones teniendo la posesión del balón durante los primeros minutos. Fue así que a los 14' Bruno Henrique, tras habilitación de Varela remató, pero el balón se fue a las gradas.

Un minuto después, Samuel Lino intentó abrir el marcador con un potente disparo que pasó cerca del arco del 'Verdao'. La polémica del cotejo llegaría a los 31 minutos tras una fuerte falta de Pulgar sobre Fusch, a quien 'placnhó' sin balón.

Noticia en desarrollo...