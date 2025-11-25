Jorge Fossati da ultimátum a la dirigencia de Universitario: "Si llega un jugador que no pedí, me voy"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La cosas en Universitario no parecen estar del todo bien. Y es que luego de alcanzar el segundo tricampeonato de su historia, Jorge Fossati ha puesto en duda su continuidad en más de una ocasión a pesar de tener contrato vigente por un año más.

Todo comenzó cuando el propio estratega aseguró que a final de la temporada tenía que sentarse con la administración de Franco Velazco para conversar sobre temas pendientes. De acuerdo a las informaciones, el 'Nonno' buscaría una mejorar económica de consideración tras volver a salir campeón en la Liga 1.

Jorge Fossati lanza ultimátum contra directiva

Ahora, en una reciente entrevista con El Comercio, Jorge Fossati volvió a dejar en claro que no parece estar del todo contento en Universitario a pesar de haber logrado el objetivo de campeonar.

El director técnico de la 'U' se refirió los posibles refuerzos que llegarían al plantel de cara a la próxima temporada y la planificación para el armado del plantel con la dirigencia. Según expresó, todo jugador que llegue al equipo crema debe tener su aprobación por lo que en el caso de no darse, dará un paso al costado de manera inmediata.

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", indicó.

Jorge Fossati habló sobre los posibles fichajes de la 'U'.

Christian Cueva, la manzana de la discordia

Todo haría indicar que la incomodidad de Fossati se debería a la posible llegada de Christian Cueva al club de Ate. Como se sabe, Álvaro Barco, actual director deportivo de la institución merengue, cuenta con una gran relación con 'Aladino' a quien conoce de cerca de la Universidad San Martín.

Por ello, el 'Nonno' espera que lleguen jugadores a sumar y no a generar polémica como es el caso del actual futbolista de Emelec.

"Barco lo ha dicho públicamente, el 80%-90% del plantel sigue, pero siempre se debe pensar en mejorar. Ojo, cuidando que sea alguien que viene a sumar al grupo y no traer problemas, por más cualidades que tenga en lo futbolístico", añadió.

De esta manera, Jorge Fossati lanzó una contundente advertencia contra la directiva de Universitario al asegurar que en caso de que se fiche a un jugador sin su consentimiento, se irá del club de inmediato.