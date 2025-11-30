¡Historia pura! El surf le da cinco medallas de oro al Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Perú es clave! En una nueva magnifica y contundente demostración de talento, jerarquía y dominio sobre las olas del mar de Punta Rocas, cincoo surfers acaban de lograr más medallas de oro para el Team Perú en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Sol Aguirre, Lucas Garrido Lecca, María Fernanda Reyes, Christopher Bayona y Sebastián Gómez dominaron a sus adversarios en Punta Negra, dejando - nuevamente - el nombre del país en alto, tal como ocurriera en la histórica jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¡Detalles de la gloria bolivariana!

Tras superar sus respectivas llaves previas, nuestros atletas nacionales tenían este domingo 30 de noviembre una nueva cita con la historia, no desentonando y demostrando estar a la altura de la alta competencia.

En ese sentido, Sol Aguirre superó con sus 12.34 puntos a la ecuatoriana Dominic Barona, quien logró 8.77. Mafer Reyes volvió a deslumbrar en el sur de Lima, imponiéndose ante la colombiana Margarita Conde con sus 11.84 puntos sobre los 8.30 de su rival.

¡𝗠𝗔𝗙𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗬𝗘𝗦 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗘 𝗔 𝗕𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥 𝗬 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗘𝗟 𝗢𝗥𝗢! 🥇🏄‍♀️🇵🇪



Peruana imparable. María Fernanda Reyes volvió a demostrar su grandeza sobre la tabla y conquistó la medalla de oro en Longboard Damas de los @JBolivarianos25. pic.twitter.com/IdxFtDElvG — ipdperu (@ipdperu) November 30, 2025

Lucas Garrido Lecca logró 14.90 puntos contra los 9.50 del chileno Rafael Cortez. Cristopher Bayona se impuso ante el panameño Edwin Núñez en una final de infarto, con sus 14.50 puntos sobre los 14.03 del centroamericano.

Mientras que, José Gómez también se quedó con la medalla de oro tras superar en la final al chileno Gabriel Salazar, con un puntaje de 16.17, contra los 13.26 de su rival de turno. Quien se encargó de colocar las preseas de oro sobre el cuello de nuestros atletas fue el mismo presidente José Jerí, quien le expresó sus felicitaciones, y en nombre del pueblo peruano, a los 'bolivarianos de oro'.

Más sobre los Juegos Bolivarianos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 cuentan con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú.

Además, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay han sido invitados al evento continental. Los atletas estarán distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.

Entre los deportes que se desarrollarán destacan los siguientes: atletismo, béisbol, canotaje, gimnasia, natación, surf, tenis, vela, levantamiento de pesas, remo, squash, entre otros.

Este evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas nacionales y se rigen bajo la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la organización del Instituto Peruano del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Peruano.