¿Hernán Barcos fue convocado? La Lista de Alianza Lima para la primera semifinal ante Sporting Cristal

La primera semifinal de los playoffs de la Liga1 se jugará este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Ante ello, Alianza Lima presentó la lista de jugadores que Néstor Gorosito ha convocado para este duelo ante Sporting Cristal y tras el anuncio de la salida de Hernán Barcos, su presencia era una interrogante.

Barcos se despedirá tras los playoffs

En la nómina presentada por el entrenador argentino y publicada por las redes sociales del cuadro 'íntimos', figura el nombre del 'pirata'. El delantero argentino tratará de aportar con sus goles, vencer a los 'cerveceros' y ayudar a su equipo a conseguir el objetivo de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Guillermo Enrique, que estuvo ausente de los últimos partidos pese a no estar lesionado o acarrear alguna sanción, también ha sido convocado por el 'Pipo'. En la semana se divulgó el rumor de una presunta pelea con Paolo Guerrero, sin embargo, el mismo jugador se encargó de negar esta versión.

Son en total 20 los futbolistas que estarán a disposición de Gorosito para la primera semifinal ante Cristal. Destaca en el arco Guillermo Viscarra, Renzo Garcés en la zaga central, Fernando Gaibor en el medio campo y el 'Depredador' en ataque, a la espera de saber si él o Barcos será el titular.

Cabe precisar que finalmente el defensa Carlos Zambrano no fue habilitado para disputar este encuentro, pese al reclamo presentado por Alianza Lima. Al 'Kaiser' lo expulsaron en el último partido ante UTC de Cajamarca y el cuadro 'grone' alegó un error en el juez principal, lo que finalmente no procedió.

¿Cómo se jugarán los playoffs de la Liga1?

El formato del torneo tenía previsto una post temporada con los cuatro primeros peleando por el título nacional, sin embargo, esto no ocurrió porque Universitario se coronó al ganar el Apertura y Clausura. Sin embargo, de cara a la próxima Copa Libertadores, los otros tres deberán definir su plaza.

Por ello, celestes y blanquiazules jugarán una semifinal, iniciando este martes y concluyendo el sábado 6 de diciembre. El ganador se medirá ante Cusco FC el 10 del mismo mes en Lima y el 14 en la 'ciudad imperial', dejando al vencedor en fase de grupos, al tercero en Fase 2 y al cuarto en Fase 1.

