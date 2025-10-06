Diego Churín elogia a Alex Valera: "Es difícil ser el suplente del mejor delantero del fútbol peruano"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El buen momento de Alex Valera no pasa desapercibido en Universitario de Deportes. Aunque el atacante crema presentó molestias físicas antes del duelo contra Juan Pablo II, su rendimiento sigue generando elogios, sobre todo de su compañero Diego Churín, quien resaltó lo complicado que es reemplazarlo en el campo y el nivel que mantiene como goleador en la Liga 1.

Churín reconoce el peso de reemplazar a Valera

Alex Valera atraviesa una temporada destacada con Universitario de Deportes, acumulando 7 goles en 18 partidos del Torneo Clausura.

Su capacidad para resolver en el área lo ha convertido en pieza clave del esquema de Jorge Fossati, e incluso en referente del ataque crema.

Sin embargo, una molestia física lo alejó momentáneamente de los entrenamientos previos al encuentro contra Juan Pablo II, situación que obligó a Diego Churín a tomar su lugar.

El delantero argentino no dudó en expresar lo exigente que resulta estar a la altura de Alex Valera. "Cada uno creo que tiene un rol hoy en día en el plantel, y hoy me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano", afirmó.

Para Churín, no se trata solo de llenar un vacío, sino de mantener el nivel que ha llevado a Universitario a pelear los primeros lugares del torneo.

"También es difícil cuando me toca jugar porque él no está, desgraciadamente hoy porque tenga alguna molestia física, pero es un poco de auto presión que uno se pone", agregó.

QUE TIPAZO!!



DIEGO CHURIN:"Hoy me toca ser el suplente del mejor delantero del Perú (Alex Valera)"



"Hay un montón de lemas que tenemos dentro del equipo, HUMILDAD y que TODOS SOMOS UNO"



Hay mucha humildad y unión en sus declaraciones, lo entendió TODO🥹pic.twitter.com/Mmfi0wrdeh — Son Opiniones, No Datos (@SonOpiniones_ND) October 6, 2025

Churín resalta el crecimiento de la 'U'

El atacante argentino también aprovechó para resaltar el crecimiento colectivo del plantel a lo largo del año. Según explicó, Universitario ha aprendido a manejar los partidos con mayor serenidad y estrategia, sin caer en el juego del rival.

"El equipo desde que empezó el año fue de mayor a menor, fue creciendo en un montón de facetas y en una de ellas es la madurez. Es lo que se vio reflejado hoy. El equipo en ningún momento se desesperó, en ningún momento entró en el ritmo que quería el rival, siempre con la paciencia de que en algún momento el gol iba a llegar", señaló.

Además, Churín destacó el compromiso de todos los jugadores con la idea de Jorge Fossati. "Tanto yo como mis otros compañeros se entregan a una idea, lo que quiere el profe, y se ve muy reflejado", comentó.

Así, mientras Alex Valera continúa recuperándose de sus molestias físicas, su nombre sigue sonando fuerte no solo por los goles, sino por el respeto que se ha ganado dentro del vestuario crema. Su compañero Diego Churín reconoció el nivel y la influencia del delantero en el equipo, asegurando que reemplazarlo nunca es tarea sencilla.