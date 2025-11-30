Día de la Seguridad de la Información: consejos para mantenerte seguro en redes frente a la inseguridad

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En tiempos de hiperconexión, muchos usuarios comparten cada aspecto de su vida en redes sociales: desde la ubicación en tiempo real hasta compras o rutinas diarias. Otros caen en anuncios demasiado atractivos para ser verdad, que terminan siendo trampas digitales.

Esa sobreexposición puede convertirse en un riesgo tangible: desde robos por información pública hasta estafas virtuales que aprovechan la ingenuidad del usuario.

La exposición en redes y dar click a enlaces spam puede abrir la puerta a la inseguridad cibernética.

Hoy se conmemora el Día de la Seguridad de la Información

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información, instaurado en 1988 tras el primer ataque de malware masivo conocido como el "gusano de Morris", que afectó al 10% de los servidores conectados a la red de internet.

En Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recuerda que esta fecha busca concienciar a ciudadanos y organizaciones sobre la importancia de proteger datos en un mundo digitalizado.

🗓️ | En el #DíaDeLaSeguridadDeLaInformación 🔐 destacamos la importancia de tomar acciones responsables para proteger nuestra presencia digital. De esta forma, evitaremos ser víctimas de ciberdelitos que afecten nuestra seguridad digital e información personal.... pic.twitter.com/fKYBs7WKyY — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) November 30, 2025

Consejos prácticos para protegerte en redes

Especialistas en ciberseguridad recomiendan medidas simples pero efectivas:

No publicar ubicación en tiempo real : en Lima se han reportado casos de robos facilitados por información compartida en redes.

: en Lima se han reportado casos de robos facilitados por información compartida en redes. Desconfiar de anuncios demasiado atractivos : la Policía Nacional ha advertido sobre estafas con supuestas ofertas de empleo y ventas falsas.

: la Policía Nacional ha advertido sobre estafas con supuestas ofertas de empleo y ventas falsas. Usar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente : evitar claves obvias como fechas de cumpleaños.

: evitar claves obvias como fechas de cumpleaños. Actualizar dispositivos y aplicaciones : muchos ataques aprovechan sistemas desactualizados.

: muchos ataques aprovechan sistemas desactualizados. Evitar descargar archivos de fuentes desconocidas : en Perú se han detectado campañas de malware disfrazadas de promociones comerciales.

: en Perú se han detectado campañas de malware disfrazadas de promociones comerciales. Revisar permisos de aplicaciones: limitar el acceso a contactos, cámara o ubicación cuando no sea necesario.

Importancia y origen de la fecha

El Día Internacional de la Seguridad de la Información fue promovido por la Association for Computing Machinery (ACM) y la ISACA en 1988. Desde entonces, busca fomentar prácticas seguras en la gestión de datos y recordar que la información es el activo más valioso de personas y organizaciones.

En Perú, diversas instituciones aprovechan la fecha para lanzar campañas de concienciación y talleres gratuitos sobre ciberseguridad.

Con medidas adecuadas, podemos evitar estar expuestos a los ciberdelincuentes.

La seguridad digital no es un lujo, sino una necesidad. Publicar menos y proteger más puede marcar la diferencia entre disfrutar de las redes o convertirse en víctima de la inseguridad. En este Día de la Seguridad de la Información, el mensaje es claro: tu información vale, cuídala como cuidas tu vida diaria.