André Carrillo criticado por la prensa de Brasil tras participar en el último empate del Corinthians

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las opciones del Corinthians de disputar la próxima Copa Libertadores se han complicado con el reciente empate ante Botafogo como local y en ese encuentro tuvo acción André Carrillo. Sin embargo, su presencia no fue por la prensa de Brasil, que criticó el bajo rendimiento que ofreció este domingo 30 de noviembre.

Carillo fue de la partida

Por la fecha 36 del Brasileirao, el entrenador Dorival Júnior decidió poner a la 'culebra' desde el comienzo, tras empezar el encuentro pasado con Cruzeiro en el banquillo. No obstante, durante los 62 minutos que permaneció en cancha hizo poco para ayudar a su equipo, siendo sustituido dos minutos después que el 'Fogao' igualó el marcador.

Este resultado, sumado a la derrota ante el 'Raposa', ha dejado al 'Timão' en el noveno lugar, con pocas chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Con solo 46 puntos, su presencia en la Copa Sudamericana tampoco está asegurada, debido a que hay hasta tres equipo que podrían sacarlo de continuar con la mala racha.

Valoración que Globo Esporte le dio a André Carrillo.

Un medio brasileño calificó la actuación del atacante peruano y no fueron amables con él, criticando su bajo desempeño, que es un reflejo de la temporada. El portal Globo Esporte le dio una puntuación de solo 5.0, lo que describe una poca trascendencia durante el compromiso.

"Lento, tuvo problemas en el marcaje y no logró ser efectivo en la distribución del balón, cometiendo errores y pases errados. Fue negligente al evitar el pase que condujo al primer gol del rival", indica la descripción que realizó el medio brasileño.

La temporada de Carrillo con Corinthians

Este no ha sido un buen año para el futbolista de 34 años y tampoco para su club, que ha estado lejos del nivel esperado y del título. La 'culebra' ha participado en 48 encuentros, anotando solo tres goles y dando dos asistencias, acumulando un total de 2783 minutos en el campo.

Las lesiones han sido un problema que afectó a su rendimiento, sufriendo un problema en el tobillo en agosto que lo apartó de los terrenos de juego hasta el 18 de octubre. Tras su regreso, disputó seis cotejos, perdiéndose uno ante Ceará por acumulación de tarjetas amarillas.

El presente de André Carrillo con el Corinthians no es bueno y el 'Timão' ha quedado complicado para la próxima Copa Libertadores. Esto tras el empate ante Botafogo, que, además, produjo una fuerte crítica por parte de la prensa de Brasil contra el futbolista nacional.