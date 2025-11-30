RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Con titular del MEF

Presidente José Jerí participó en campaña de adopción de mascotas: Apoyó a organizaciones animalistas

Manifestando su apoyo a organizaciones animalistas, el presidente José Jerí participó de una campaña de adopción de perros y gatos sin hogar en el Parque de la Exposición.

Presidente José Jeri durante su participación en campaña de adopción.
Presidente José Jeri durante su participación en campaña de adopción. (Composición Exitosa)

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/11/2025

En la tarde de este domingo 30 de noviembre, el presidente de la República, José Jerí, participó de una campaña de adopción de mascotas, para que animales domésticos sin hogar puedan ser acogidos por familias. Con respecto a las organizaciones animalistas encargadas, el mandatario brindó su apoyo por promover esta práctica.

Actividad tuvo buena acogida

Realizado en el Parque de la Exposición en el Centro de Lima, el jefe de Estado llegó a la 'Adoptatón 2025' en compañía de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Mirallas. En la actividad, saludó a los integrantes de la Fundación Rayito y se animó a coger en sus brazos a varios de los perros que esperaban por un nuevo hogar.

La campaña de adopción de mascotas contó con el respaldo hacia la fundación mencionada por parte de la Municipalidad de Lima. Varios perros y gatos encontraron una nueva familia, lo que las redes de la Presidencia del Perú saludaron la buena acogida que tuvo.

"El presidente, José Jerí, junto con la ministra de Economía, Denisse Miralles, brindaron su apoyo a la labor de las organizaciones animalistas presentes en la 'Adoptatón 2025'. Un evento organizado para que más perros y gatos encuentren un anhelado y cálido hogar donde pasar sus días y llenar de alegría a una familia" indica el post.

Por su parte, el MEF también realizó una publicación al respecto y reconocieron la noble labor que hacen para sacar a animales de las calles. "Celebramos esta iniciativa de Fundación Rayito y el trabajo incansable de las organizaciones animalistas para que más perritos y gatitos encuentren un hogar lleno de amor" manifiesta.

La cifra de animales abandonas en Perú

Según datos recogidos por la organización no gubernamental (ONG) PROA, en el país hay más de seis millones de perros en situación de abandono, de los cuales, dos millones se encuentran en Lima. Con respecto a los gatos, la cifra llega a triplicarse debido a que se reproducen con mayor rapidez.

De otro lado, la organización WUF Perú señala que la falta de cultura responsable es uno de los factores que llevan a estas situaciones. Los pocos accesos a esterilizaciones, desinformación sobre comportamiento animal, escasas leyes y el comercio informal, también son motivos del abandono.

Este domingo se realizó el segundo día de la 'Adoptatón', una iniciativa que busca darles hogar a los perros y gatos callejeros. El presidente José Jerí llegó a esta actividad junto a la titular del MEF, Denisse Mirallas y apoyaron la iniciativa de las organizaciones animalistas.

