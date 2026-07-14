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Impactante encuentro

España deja a Francia de Mbappé fuera del Mundial 2026 con un 2-0: Primer finalista del torneo

La selección española logró consolidar su pase a la final de la Copa del Mundo, superando con solidez a Francia con un 2-0. Con goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

'La Roja' logró consolidar su pase al final de la copa del Mundo.
'La Roja' logró consolidar su pase al final de la copa del Mundo. (Difusión)

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/07/2026

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España está a un paso de la gloria. En una noche que quedará grabada en la historia del fútbol español, la "Roja" superó con autoridad a Francia en la semifinal del Mundial 2026, desplegando un juego equilibrado y punzante que neutralizó cualquier intento de reacción del equipo galo.

Se terminó el encuentro

94' | Otro fallido para España

Nico Williams estuvo a punto de repartir la tercera

85' | Mbappé confronta al portero español

Tras un ataque a Unai Simón, el francés recibió una amarilla.

83' | Nuevos cambios para España

Salen Pedro Porro y Álex Baena y entran Nico Williams y Marcos Llorente.

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76' | Falta de Lamine

El delantero español barrió contra Mbappé

60' | España intentó dar el tercero

Lamine Yamal hizo su gol pero no valió.

57' | ¡¡Segundo GOOOOL para España!!

Pedro Porro se encarga de mantener la brecha entre ambas selecciones.

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48' | Francia se luce

Les Bleus buscan marcar la diferencia en este segundo tiempo.

45' | Empieza el segundo tiempo con cambios

Sale Rabiot y entrá Koné para Francia.

Se terminó el primer tiempo

43' - Buscando sanciones

Dembelé aparenta una falta, pero no hay tarjetas de por medio. 

37' - Casi llegan al segundo gol

La recupera Baena en tres cuartos. Se regresa de Lamine y Olmo y apareció Upamecano providencial. Será córner

30' - Cambio para Francia

Sale Saliba y entra Lacroix.

28 ' - Francia en aprietos

William Saliba se despide de la cancha tras mostrar su lesión.

22' - ¡¡¡GOOOOL DE LA ROJA!!!

Mickel Oyarzabal aprovechó el tiro de penal para darle el primer punto para España.

21' - Penal para España

PENALTIIIIII sobre Lamine. No ve venir Lucas Digne, Penalti como una casa en el intento de despeje.

Image
Fuerte golpe al delantero.

15' - Córner para 'Les Bleus'

Tiro de esquina para los franceses, pero España se defiende con un gran repliegue.

14' - Falta para Francia

Michael Olise se lanzó sobre Rodri.

10' -Falta tirada de Baena

Se estrelló la falta de Baena en la barrera. Fue muy baja

0' - Inicia el partido

Los franceses buscan recuperar la gloria de obtener la Copa Mundial.

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