España deja a Francia de Mbappé fuera del Mundial 2026 con un 2-0: Primer finalista del torneo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

España está a un paso de la gloria. En una noche que quedará grabada en la historia del fútbol español, la "Roja" superó con autoridad a Francia en la semifinal del Mundial 2026, desplegando un juego equilibrado y punzante que neutralizó cualquier intento de reacción del equipo galo.

Se terminó el encuentro

94' | Otro fallido para España

Nico Williams estuvo a punto de repartir la tercera

85' | Mbappé confronta al portero español

Tras un ataque a Unai Simón, el francés recibió una amarilla.

MBAPPÉ LO FUE A BUSCAR A UNAI SIMÓN



El delantero de Francia presionó más de la cuenta al arquero de España y fue amonestado.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/t6rdK2krJa — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

83' | Nuevos cambios para España

Salen Pedro Porro y Álex Baena y entran Nico Williams y Marcos Llorente.

76' | Falta de Lamine

El delantero español barrió contra Mbappé

60' | España intentó dar el tercero

Lamine Yamal hizo su gol pero no valió.

57' | ¡¡Segundo GOOOOL para España!!

Pedro Porro se encarga de mantener la brecha entre ambas selecciones.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA



Así reaccionaron Luis de la Fuente y Didier Deschamps al gol de Pedro Porro para el 2-0 de España ante Francia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/czUSPiVi7h — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

LA ARMÓ ÉL Y LA TERMINÓ ÉL ¡QUÉ GOLAZO DE ESPAÑA!



Pedro Porro tiró una pared con Dani Olmo y puso el 2-0 ante Francia para encaminarse a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pic.twitter.com/FN74kUYMts — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

48' | Francia se luce

Les Bleus buscan marcar la diferencia en este segundo tiempo.

45' | Empieza el segundo tiempo con cambios

Sale Rabiot y entrá Koné para Francia.

Se terminó el primer tiempo

43' - Buscando sanciones

Dembelé aparenta una falta, pero no hay tarjetas de por medio.

37' - Casi llegan al segundo gol

La recupera Baena en tres cuartos. Se regresa de Lamine y Olmo y apareció Upamecano providencial. Será córner

ERA UN GOLAZO DE ESPAÑA



Magnífica jugada colectiva de la Roja que casi termina en el 2-0 contra Francia.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/c38KMdJe2z — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

30' - Cambio para Francia

Sale Saliba y entra Lacroix.

¡PÉSIMAS NOTICIAS PARA FRANCIA!



William Saliba se lesionó y no sigue en la semifinal. En su lugar ingresó Lacroix.



España gana 1-0.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/yvsP7FvhPN — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

28 ' - Francia en aprietos

William Saliba se despide de la cancha tras mostrar su lesión.

22' - ¡¡¡GOOOOL DE LA ROJA!!!

Mickel Oyarzabal aprovechó el tiro de penal para darle el primer punto para España.

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

21' - Penal para España

PENALTIIIIII sobre Lamine. No ve venir Lucas Digne, Penalti como una casa en el intento de despeje.

Fuerte golpe al delantero.

¡PENAL PARA ESPAÑA!



Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

15' - Córner para 'Les Bleus'

Tiro de esquina para los franceses, pero España se defiende con un gran repliegue.

14' - Falta para Francia

Michael Olise se lanzó sobre Rodri.

10' -Falta tirada de Baena

Se estrelló la falta de Baena en la barrera. Fue muy baja

0' - Inicia el partido

Los franceses buscan recuperar la gloria de obtener la Copa Mundial.