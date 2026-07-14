Keiko Fujimori recibe felicitación del embajador de los Emiratos Árabes Unidos y prometen fortalecer lazos bilaterales

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, recibió este martes 10 de julio, la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, quien la felicitó y reconoció su triunfo en la segunda vuelta electoral.

El reconocimiento se da a un día de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue su credencial que la reconoce como mandataria del Perú, así como a su plancha presidencial conformada por Miguel Torres y Luis Galarreta.

Fortalecimiento de relaciones diplomáticas a la vista

De acuerdo con lo señalado por la Oficina de la Presidenta Electa, el encuentro de ambos líderes políticos también tuvo otro objetivo y fue reafirmar los lazos de amistad y de cooperación internacional entre ambos países.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, quien le entregó una carta de felicitación del presidente, con motivo de su elección. Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de... pic.twitter.com/a7ZhEciCCd — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

Del mismo modo, el funcionario diplomático le entregó una carta de felicitación y buenos deseos a la también lideresa de Fuerza Popular por encargo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

"Le deseo a Su Excelencia salud y felicidad, así como al Gobierno y al pueblo amigo de la República del Perú mayores progresos y prosperidad", señala la misiva del mandatario asiático.

Encuentro con excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos

Previo al encuentro con Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, la mandataria electa tuvo una reunión con el excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, quien no solo la felicitó por su triunfo electoral, también abordaron la coyuntura política de caras al período que empezará este 28 de julio.

En ese sentido, uno de los temas en agenda fue lo dicho por el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones fue "arbitraria", por lo que recomendaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Ante el debate instaurado sobre si debería tomarse en consideración dicha propuesta, el exaspirante a Palacio de Gobierno planteó alternativas que pueda generar la excarcelación del exmandatario, como parte de un acto de reconciliación nacional.

"Le he sugerido que considere rutas para que eso suceda dentro de un marco de un Estado de derecho y de la Constitución, que se busquen las rutas, que se vea el tema, que se plantee como parte de esta política general de despolarización en el país", refirió.

Finalmente, también descartó que tanto él, como los senadores y diputados de su partido integren el primer Gabinete Ministerial, aseverando que serán oposición.