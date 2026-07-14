Francia vs. España EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por las semifinales del Mundial 2026

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Comienzan las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y tendremos el primer partido de esta etapa de eliminación directa. Francia estará cara a cara ante España en un duelo de europeos que definirá al primer finalista del torneo. Y Exitosa te traerá el MINUTO A MINUTO EN VIVO para que sigas este partidazo desde las 2:00 pm (hora peruana).

¿Cómo llegan a este encuentro?

España ha sostenido un paso casi perfecto. Después de igualar sorpresivamente sin goles ante Cabo Verde en la primera fecha de la fase de grupos, logró acumular cinco triunfos consecutivos sobre Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0) por dieciséisavos y Portugal (1-0) en octavos, y recientemente sobre Bélgica (2-1) en cuartos de final.

Por su parte, 'Los Galos', hasta el momento, mostraron el mejor desempeño del torneo obteniendo la victoria en todos sus compromisos. Superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, a Suecia (3-0) en dieciséisavos, a Paraguay (1-0) en octavos, y a Marruecos (2-0) en cuartos de final.

El que salga ganador de este 'clásico europeo', que se dipsutará en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, se medirá ante Inglaterra o Argentina en la gran final.

¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs. España?

Los aficionados del fútbol podrán disfrutar este duelo a partir de las 2:00 pm (hora peruana). El público nacional podrá sintonizar el compromiso por medio de la señal exclusiva de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD), por el canal de señal abierta de AMÉRICA TV (canal 4) y AMÉRICA TVGO, y las plataformas de streaming de Paramount+ y DGO de DirecTV.

¡¡TEXAS ESPERA POR UN PAR-TI-DA-ZO!! 🔥



🇫🇷 Francia y 🇪🇸 España definirán este martes el PRIMER FINALISTA del #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup



¿Quién se quedará con este duelo? 😱 pic.twitter.com/gTpXuZBAut — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Historial entre Francia y España

En las Copas del Mundo tan solo se cruzaron una vez. Fue en la edición de Alemania 2006 con resultado a favor de Francia por 3-1. Mientras que, en otro torneo oficial como es la Eurocopa, los resultados son muy igualados con dos victoras por lado y una igualdad. Su último enfrentamiento fue por la UEFA Nations League, donde la 'Furia Roja' ganó por 5-4.

Francia vs. España será el único encuentro de hoy, martes 14 de julio, por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por el priemer boleto a la gran final del torneo. Este partido está programado a disputarse desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Y en Exitosa podrás seguir EN VIVO el MINUTO A MINUTO.