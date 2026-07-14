Escándalo en Senegal tras el Mundial 2026: Selección descubrió que su médico principal era en realidad ginecólogo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho totalmente insólito. La Federación Senegalesa de Fútbol ha dado a conocer uno de los momentos más escandalosos de su historia. Su presidente, Abdouyale Fall, reveló que el médico principal de la selección nacional que participó en el Mundial 2026 era en realidad un ginecólogo.

El médico del seleccionado de Senegal es ginecólogo

En una rueda de prensa desarrollada el último lunes, 13 de julio, el mandamás del máximo ente rector de fútbol de Senegal, confesó que recientemente descubrió que el galeno, que trabajó durante 10 años en el combinado africano, tenía como especialidad la ginecología y obstetricia.

"Hace poco descubrí que el doctor Fedior es en realidad ginecólogo y obstetra de profesión. En realidad, nuestro médico principal no tenía las calificaciones académicas adecuadas para supervisar a nuestros jugadores", declaró el dirigente.

Esta revelación se enmarca en medio de un escenario de profunda reestructuración del fútbol senegalés marcada principalmente por la destitución de su director técnico Pape Thiaw luego de lograr los objetivos trazados en la Copa del Mundo 2026 que estuvo plagada de conflictos internos y por resultados que estuvieron por debajo las expectativas.

Además, Fall fue claro al admitir que la situación era conocida dentro del plantel debido a que varios futbolistas no se sentían plenamente respaldados por el cuerpo médico. Acerca de ello sostuvo que los jugadores "no tenían plena confianza" para depender del doctor Alfred Fedior o "para que supervisara su atención de forma continua".

🇸🇳😳 INSÓLITO! El presidente de la Federación de Senegal admitió que el médico de la selección, que está con el plantel hace diez años es... GINECÓLOGO! Y se enteró hace poco de eso. pic.twitter.com/HHChDcDgtK — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 13, 2026

Una temporada plagada de controversias

Hay que mencionar que los africanos sumaron esta nueva controversia a las conocidas en el presente año. La más sonada se remonta a la final de la Copa Africana 2026 disputada en enero cuando los capitaneados por Sadio Mané se adjudicaron como campeones luego de boicotear el encuentro ante Marruecos.

El combinado senegalés intentó abandonar el terreno de juego ante un cobro en contra para posteriormente seguir jugando y ganar 1-0. No obstante, semanas después la Confederación Africana de Fútbol revirtió los resultados y declaró como triunfadores a los marroquíes.

Ahora, junto con reconocer el error en la contratación del médico, el presidente de la federación anunció que iniciará una reorganización integral de la selección, que incluirá la elección de un nuevo cuerpo técnico y cambios en la estructura médica con el propósito de recuperar la estabilidad de una generación de futbolistas destacados.

Como vemos, tras 10 años trabajando como parte del cuerpo técnico del seleccionado de Senegal, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdouyale Fall, reveló que el doctor principal del cuadro africano tenía especialidad en ginecología y obstetricia desatando así un nuevo escándalo en el equipo.