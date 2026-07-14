Mundial 2026: FIFA declara de alto riesgo el partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El esperado choque entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 fue catalogado por la FIFA como un encuentro de alto riesgo, debido a los antecedentes históricos que rodean a ambas selecciones y a los incidentes registrados en partidos previos.

El organismo dispuso un operativo antidisturbios sin precedentes, con más de 1.600 agentes de seguridad, accesos diferenciados para las hinchadas y estrictas prohibiciones de símbolos políticos, especialmente alusivos a las Islas Malvinas.

Medidas de seguridad

El partido se disputará en Atlanta bajo un esquema de vigilancia reforzada que incluye la participación de la policía local, agentes federales estadounidenses y delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra. Los hinchas argentinos ingresarán únicamente por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3, con el objetivo de evitar cualquier contacto entre grupos radicalizados.

Además, se prohibió el ingreso de banderas, pancartas o camisetas con mensajes políticos, así como botellas y objetos que puedan convertirse en proyectiles. Las bebidas se servirán exclusivamente en vasos descartables.

Los hoteles de concentración de ambas selecciones estarán bajo custodia permanente, y los traslados hacia el estadio contarán con un anillo de seguridad militarizado. La FIFA subrayó que estas medidas buscan garantizar que el partido se viva como una fiesta deportiva y no como un escenario de provocaciones extradeportivas.

🔴🔵 ¡La tensión se vive fuera de la cancha! Medios británicos acusan sobre un posible favorecimiento al equipo sudamericano por la designación de un árbitro "favorito" de Lionel Messi en el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra. ¿Qué opinas de esta polémica?



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Una rivalidad con historia

La histórica tensión entre Argentina e Inglaterra trasciende lo futbolístico. Desde el polémico duelo de 1966, pasando por el célebre partido de 1986 con el gol de la "Mano de Dios" y el tanto de Maradona considerado el mejor de la historia, hasta el cruce de 1998 en Francia, cada enfrentamiento ha estado cargado de simbolismo.

A ello se le suma el complicado trasfondo político en torno a la Guerra de las Malvinas, que convierte cada choque entre ambos países en un evento de alta sensibilidad.

En este Mundial ya se registraron incidentes entre hinchas en Miami, lo que aceleró la decisión de la FIFA de triplicar la seguridad para esta semifinal. La delegación argentina presentó un informe detallado que convenció al organismo de aplicar medidas más duras que las habituales, rompiendo con la política de integración de aficiones que se había promovido en otros partidos.

"La mano de Dios" sigue siendo un recuerdo que crispa el duelo entre ambas selecciones.

El duelo entre Argentina e Inglaterra no solo definirá al segundo finalista del Mundial 2026, sino que también pondrá a prueba la capacidad de organización y seguridad de la FIFA. La estricta separación de accesos, la prohibición de símbolos políticos y el despliegue de más de 1.600 agentes reflejan la magnitud de un partido que trasciende lo deportivo.

La expectativa es que el operativo permita que la atención se concentre en el fútbol y que la semifinal se recuerde por lo que ocurra dentro de la cancha, y no por disturbios fuera de ella.