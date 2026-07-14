MML Inaugura la Vía Rápida Nicolás Arriola que unirá los distritos de San Luis y La Victoria

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de diez meses del inicio de su construcción, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo inauguró esta mañana la Nueva Vía rápida Nicolás Arriola, una obra que conecta los distritos de San Luis y La Victoria.

El proyecto fue ejecutado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), que busca como objetivo mejorar la movilidad con un paso de desnivel, nuevos accesos y mejor infraestructura urbana.

Mejorará la movilidad

La nueva vía incorpora un viaducto de 355 metros de longitud, además de cuatro carriles de circulación, rampas, veredas, señalización vial, semáforos y áreas verdes que complementan el entorno urbano.

Según la Municipalidad de Lima, la obra ayudará a reducir los tiempos de viajes entre la avenidas de Nicolás Arriola y San Luis, descongestionando una zona que registra un intenso flujo vehicular durante gran parte del día, además facilitará una circulación más segura para miles de conductores y peatones.

Esta megaobra fue iniciada en setiembre del 2025 y fue ejecutada por el Consorcio El Trébol empresa responsable de su desarrollo bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública-Concurso Oferta.

Así luce actualmente la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola. (Difusión)

La importancia de mejorar la fluidez del tránsito

Con una inversión de 40 millones de soles, el proyecto beneficiará a más de 91 mil personas que utilicen este corredor para desplazarse entre distintos distritos de Lima. Además de mejorar la fluidez del tránsito que siempre ha sido un problema sobre todo en Lima.

En este contexto, el alcalde de Lima destacó la importancia del proyecto como un hito para la modernización de la capital y un paso hacia una ciudad más ordenada, conectada y preparada para responder a las necesidades de sus ciudadanos

"Hoy estamos inaugurando el primer viaducto de las nuevas vías rápidas de Lima, alcanzando un hito en el transporte urbano sostenible de nuestra capital y poniendo a disposición de los limeños una nueva obra de infraestructura vial que nos permite dar un paso firme hacia una ciudad moderna, ordenada y eficiente", expresó.

Con la apertura de la Vía Rápida Nicolás Arriola, la Municipalidad de Lima busca fortalecer la infraestructura vial de la ciudad y ofrecer una alternativa que contribuya a una circulación más ordenada y eficiente.

La nueva vía rápida Nicolás Arriola, que unirá San Luis y La Victoria, está próxima a ser inaugurada. La obra busca mejorar la movilidad con un paso a desnivel, nuevos accesos y mejor infraestructura urbana.



Video: Invermet-Municipalidad de Lima pic.twitter.com/AzaQOaflFE — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2026

Con la inauguración del primer viaducto, representa un avance significativo en el desarrollo de la infraestructura vial en Lima. Esta obra ayudará a mejorar la movilidad urbana, mejorar la calidad de vida a muchas personas y contribuir a un sistema de transporte más eficiente y sostenible.