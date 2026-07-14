Ricardo Gareca arremete contra Yoshimar Yotún luego de que diera como favorito a Inglaterra ante Argentina

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡La previa de las semis entre Argentina e Inglaterra ya se puso picante! Y eso que el partido todavía no empieza. Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún protagonizaron un intenso cruce de palabras luego de que el volante peruano señalara a los ingleses como favoritos para quedarse con la victoria.

Yotún elige a Inglaterra sobre Argentina

A casi nada del partidazo entre Argentina e Inglaterra, la previa del Mundial 2026 se encendió con un inesperado cruce de opiniones entre dos conocidos personajes del fútbol peruano. Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún debatieron sobre cuál de las dos selecciones tiene más fichas para meterse en la gran final.

Todo ocurrió durante un análisis previo del encuentro, donde 'Yoshi' sorprendió al elegir a Inglaterra como su favorito. El actual jugador de Sporting Cristal explicó que su postura se basa en el rendimiento reciente de ambos equipos y destacó el nivel mostrado por los dirigidos por Gareth Southgate.

"Voy por Inglaterra. Basándome en lo que venía pasando los dos últimos partidos de Argentina, yo creo que Inglaterra le puede ganar", afirmó Yoshimar Yotún.

Ricardo Gareca defiende a Argentina

La opinión del jugador celeste no cayó del todo bien en Ricardo Gareca, quien salió en defensa de la selección argentina y cuestionó el análisis de su compañero de mesa. "Pará, pará, pensá ¿Y qué hizo Argentina en los dos últimos partidos?", respondió el 'Tigre'.

El exentrenador de la selección peruana insistió en que Argentina también ha demostrado fortaleza en momentos complicados del torneo y recordó sus actuaciones en las rondas anteriores del Mundial 2026.

"Esa reacción de Argentina ¿no le da valor a eso? Le da abajo en el palo. Lo hizo con Egipto", señaló Ricardo Gareca durante el debate.

Sin embargo, Yotún mantuvo su postura y aseguró que, pese a que le gustaría ver a Argentina avanzar por representar a Sudamérica, considera que Inglaterra llega en mejor momento.

"Me encantaría que gane Argentina por el tema de Sudamérica y eso, pero creo que Inglaterra viene bastante bien", comentó 'Yoshi'.

Luis Advíncula sorprende con su respuesta

En medio de la discusión también participó Luis Advíncula, quien observaba el intercambio entre Gareca y Yotún. Cuando el 'Tigre' le preguntó cuál era su favorito para el partido, el lateral respondió con una frase que generó risas. "Yo soy Argentina, porque si no me meto en problemas", dijo el 'Rayo'.

Gareca le pidió que respondiera con seriedad y recordó el vínculo del futbolista con el país argentino por su paso por clubes como Boca Juniors y Newell's Old Boys. Ante ello, Yotún bromeó con que la elección de Advíncula estaba influenciada por su relación personal: "Tiene a la mujer argentina, por eso no dice nada".

Así, Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún protagonizaron un tenso debate por el Argentina vs. Inglaterra, luego de que el volante peruano eligiera a los ingleses como favoritos para llegar a la final del Mundial 2026.