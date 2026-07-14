Noruega recibe a su selección pese a ser eliminado del Mundial: Casi 100 mil hinchas protagonizaron el "remo vikingo"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se terminó el sueño mundialista para Noruega en cuartos, pero se fueron con la frente re contra alta. En Oslo no importó la eliminación: ¡casi 100 mil almas armaron el "remo vikingo" para recibir a Erling Haaland y los suyos! Despedida de gigantes para un torneo que no van a olvidar jamás.

Noruega y un recibimiento histórico

La selección de Noruega vivió una jornada inolvidable tras su regreso al país luego de su destacada actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Quedar fuera en cuartos contra Inglaterra dolió, pero los hinchas no se olvidan del campañón. El plantel de Stale Solbakken se llevó una ovación tremenda por haber sido, sin duda, la gran sorpresa y revelación del Mundial.

Los futbolistas noruegos, liderados por Erling Haaland, llegaron a Oslo y fueron recibidos por cerca de 100 mil hinchas que se reunieron para homenajearlos.

Jugadores como Ødegaard, Sørloth, Berge, Nyland y Nusa se mezclaron con la marea de hinchas para celebrar juntos. Una locura de fiesta que volvió viral en todo el planeta.

El momento más emocionante ocurrió frente al Palacio Real de Oslo, donde los hinchas y la selección recrearon el famoso "remo vikingo", una celebración que acompañó a los aficionados noruegos durante todo el Mundial.

En esta ocasión, el príncipe Haakon Magnus fue el encargado de marcar el ritmo golpeando el tambor, mientras miles de personas realizaban el movimiento coordinado al mismo tiempo.

Imposible no acordarse de la locura de Haaland festejando después de tumbar a Brasil en octavos. Ese día los noruegos rompieron todos los pronósticos y dejaron afuera a uno de los gigantes de la historia del fútbol.

Noruega llegó hasta los cuartos de final luego de dejar fuera a Brasil y mostrar un gran nivel durante el torneo. Sin embargo, su camino terminó frente a Inglaterra, que consiguió remontar el encuentro por 2-1 gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Erling Haaland y su whisky-mapache

Además del multitudinario recibimiento en Oslo, Erling Haaland volvió a ser protagonista por un curioso detalle que llamó la atención de los hinchas.

Al bajar del avión junto al resto de la delegación noruega, el delantero del Manchester City apareció con un peculiar souvenir: una botella de whisky acompañada de un mapache disecado.

El objeto pertenece a una marca originaria de Texas y se convirtió en uno de los recuerdos más llamativos que Haaland llevó tras su paso por el Mundial. La botella, que incluye la figura del animal montada sobre una base de madera, se ha vuelto un artículo muy buscado entre coleccionistas.

Es así que Noruega recibió a su selección con un histórico homenaje en Oslo, donde casi 100 mil hinchas protagonizaron el "remo vikingo" para celebrar el esfuerzo de un equipo que sorprendió al mundo en el Mundial 2026.