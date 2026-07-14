Mundial 2026: ¿Dónde ver las semifinales y la gran final en pantalla gigante con ingreso gratuito?

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los hinchas ya buscan dónde disfrutar las semifinales y la gran final. En Lima, varios espacios colocarán pantallas gigantes con ingreso gratuito para vivir los partidos de Francia vs. España, Argentina vs. Inglaterra y el esperado duelo por el título.

¿Dónde ver las semifinales y la gran final?

La emoción del Mundial 2026 no solo se vivirá desde casa. Con la llegada de las semifinales, muchos aficionados buscan reunirse con amigos o familiares para disfrutar los últimos partidos de la Copa del Mundo en un ambiente lleno de hinchas y con pantalla gigante.

Alianza Francesa de Lima: Invitará a sus seguidores a alentar a Francia en su camino hacia la final del Mundial 2026. Contará con una pantalla gigante para transmitir el partido de los 'Bleus' con ingreso libre hasta completar el aforo .

Invitará a sus seguidores a alentar a Francia en su camino hacia la final del Mundial 2026. Contará con una pantalla gigante para transmitir el partido de los 'Bleus' . Parque de la Amistad (Surco): Ubicado en plena avenida Caminos del Inca, a nada del cruce con Benavides, tendrá una pantalla gigante en su centro de convenciones para ganarse en vivo con las semifinales. Abren puertas desde las 2:00 p. m. y habrá harta comida y actividades de entretenimiento.

Además de los encuentros mundialistas, el público podrá disfrutar del evento 'Surco FIFA Fest', que contará con actividades de entretenimiento y una zona gastronómica para complementar la experiencia. La gran final del Mundial también será transmitida en este espacio junto al tradicional Arco Morisco del Parque de la Amistad.

Plaza Norte y Mall del Sur: Transmitirán en pantalla gigante los partidos de semifinales y la gran final de la Copa del Mundo. Además, los asistentes podrán disfrutar de actividades familiares y la presencia de los Capibaras Mundialistas , comparsas que recorrerán los pasillos para animar la jornada, especialmente para los más pequeños.

Transmitirán en los partidos de semifinales y la gran final de la Copa del Mundo. Además, los asistentes podrán disfrutar de actividades familiares y la presencia de los , comparsas que recorrerán los pasillos para animar la jornada, especialmente para los más pequeños. Mall Aventura: se suma a la fiesta mundialista con pantallas gigantes instaladas en los patios de comida de sus sedes de Santa Anita y San Juan de Lurigancho, donde los hinchas podrán reunirse para ver los partidos más importantes del torneo.

De esta manera, los aficionados tendrán diferentes alternativas para acompañar los últimos encuentros del Mundial 2026 en compañía de más personas y disfrutar de la emoción de las semifinales y la gran final con ingreso gratuito.

Así, el Mundial 2026 llega a su etapa final y Lima se prepara para vivir la fiesta del fútbol con pantallas gigantes, espacios gratuitos y actividades especiales para que los hinchas puedan disfrutar los partidos decisivos de la Copa del Mundo.