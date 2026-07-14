"Messi obtiene a su árbitro favorito": Prensa inglesa explota por polémica designación para el partido ante Argentina

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La elección del árbitro Ismail Elfath para la semifinal entre Argentina e Inglaterra generó controversia en la previa del Mundial 2026. Medios británicos cuestionaron la designación de la FIFA y recordaron el historial del estadounidense con Lionel Messi.

Prensa inglesa arde por designación arbitral

Se viene el Argentina vs. Inglaterra por el pase a la final del Mundial y el drama ya empezó antes de rodar la pelota. La FIFA puso al estadounidense Ismail Elfath de árbitro y los medios ingleses ya pusieron el grito en el cielo.

El Daily Mail ya empezó a meter presión diciendo que Ismail Elfath es el "árbitro favorito de Messi" porque el capitán argentino está invicto bajo su silbato.

La prensa británica aseguró que la elección del árbitro aumentó las sospechas de un supuesto favoritismo hacia Argentina en el Mundial 2026.

"Los temores al favoritismo de la Copa del Mundo hacia Argentina se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el 'árbitro favorito' de Lionel Messi oficiará la muy esperada semifinal de Inglaterra", publicó Daily Mail.

El medio también recordó que Ismail Elfath estuvo presente en la final del Mundial Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia y levantó el título. Además, destacó que Lionel Messi ganó los cuatro encuentros en los que fue dirigido por el árbitro estadounidense.

Prensa inglesa explota por polémica designación para el partido ante Argentina

Terna arbitral para Argentina vs. Inglaterra

La FIFA confirmó que el partido contará con una terna arbitral estadounidense. Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal, acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes.

La lista completa quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro suplente: Daniele Bindoni (Italia)

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra?

El duelo entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora peruana) y definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

Así, la elección de Ismail Elfath para el clásico entre Argentina e Inglaterra encendió la previa de las semis de la Copa del Mundo. La prensa británica no tardó en sembrar dudas sobre la designación, apuntando directamente al historial invicto que mantiene Messi cada vez que el juez estadounidense dirige un encuentro.