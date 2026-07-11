Argentina vs. Suiza: Sigue AQUÍ el MINUTO A MINUTO del vibrante encuentro por cuartos de final del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las selecciones de Argentina y Suiza medirán fuerzas por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 hoy, sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 8:00 p.m. Ambas escuadras tienen claro que su objetivo es avanzar a la semifinal de la competición para continuar con el sueño de alzar el título.

La Albiceleste viene de firmar una remontada épica ante Egipto para imponerse 3-2 en el epílogo del encuentro con goles de 'Cuti' Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Suiza, en tanto, selló su clasificación a esta instancia del torneo tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales luego de empatar 0-0 en los 120 minutos.

A continuación, Exitosa te invita a disfrutar del minuto a minuto de este expectante compromiso y conozcas qué va sucediendo en este infartante duelo entre sudamericanos y europeos.

Argentina vs. Suiza: sigue AQUÍ el minuto a minuto

43' | La primera tarjeta amarilla del partido

Embolo le pega un golpazo y derriba a Paredes.

41' | Falta cerca al área de Argentina

Sow llegaba por la banda derecha y Leando Paredes lo derribó con una barrida cercana al área de Argentina.

35' | 'Dibu' Martínez responde bien en un tiro libre peligroso

Rieder saca un centro venenosísimo, pero antes salía el 'Dibu' y despejó el balón con los puños.

34' '| Tiro libre para Suiza

Julián Álvarez comete falta y se cobra un tiro importante para Suiza.

33'| Tiro de esquina para Suiza tras centro peligroso

Molina manda un balón al córner tras un acercamiento de peligro de Suiza, con un pase largo que llegaba ya para Embolo.

31' | Uff por poco Embolo logra conectar el balón

Suiza se falló una jugada clara de gol. 'Dibu' Martínez achicó bien, pero Embolo se demoró una vida en patear.

29' | Suiza tiene la posesión del balón

Suiza se adueña del balón, pero Argentina está a la expectativa del error y desde allí generar peligro.

27' | Xhaka derriba a De Paul

Xhaka comete falta fuerte contra De Paul y queda tendido en el césped.

22' | Pausa de rehidratación

Argentina y Suiza toman la pausa de rehidratación.

20 ' | Sou intentó sorprender el arco de Argentina

Sow disparó contra el arco argentino, pero 'Dibu' Martínez controló el esférico sin mayor peligro.

17' | Rodríguez comete falta a De Paul

El balón ahora es de Argentina y en su propósito de robar el balón, Rodríguez cometió falta a De Paul.

13' | Suiza quedó golpeado tras el gol argentino

La escuadra europea se llena de imprecisiones tras tener el marcador en contra.

10' | Gol de Argentina

Lionel Messi lanzó un tiro de esquina perfecto y Alexis Mac Allister, que se cobró su revancha, marcó el primer gol del partido.

8' | Cabecea Mac Allister pero se va al tiro de esquina

Mac Allister no logra calzar le redonda del todo, pero termina en córner tras chocar en Embolo.

7' | Xhaka intentó desde larga distancia

Granit Xhaka, el '10' de Suiza, buscó generar peligro desde lejos, sin embargo, su lanzamiento se fue muy desviado.

6' | Suiza se presenta con mayor contundencia

El combiando helvético se mete al área rival, mientras que a Argentina le cuesta tener la pelota.

¡Pitazo inicial! El balón ya rueda en el Arrowhead Stadium. Argentina y Suiza van por su clasificación a semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Se da un minuto de silencio tras el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica.

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