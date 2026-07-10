¡Más de 500 peruanos se llaman Haaland! Reniec revela cuántos peruanos llevan nombres inspirados en el "vikingo"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) volvió a llamar la atención con una de sus ya conocidas publicaciones sobre los nombres más curiosos inscritos en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta oportunidad, la entidad reveló que un total de 563 peruanos llevan el nombre inspirado en el delantero noruego Erling Braut Haaland, una de las máximas figuras del fútbol mundial.

A través de una imagen compartida en sus plataformas digitales, Reniec destacó que "Haaland también es peruano", haciendo referencia a la cantidad de ciudadanos registrados con ese nombre en el país. La publicación rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios y generó diversas reacciones en redes sociales.

¿Cuántos peruanos se llaman Haaland?

Según el registro difundido por Reniec, la mayoría de personas inscritas lleva únicamente el nombre "Haaland". En total, 468 ciudadanos aparecen registrados de esa manera.

Asimismo, la entidad informó que 91 peruanos llevan el nombre "Erling Haaland", mientras que cuatro personas figuran con el nombre completo "Erling Braut Haaland", igual que el futbolista nacido en Noruega.

En conjunto, las tres variantes suman 563 ciudadanos, una cifra que demuestra cómo el impacto de las grandes figuras del deporte también se refleja en las decisiones de miles de familias al momento de elegir el nombre de sus hijos.

No es la primera vez que Reniec comparte este tipo de estadísticas. En los últimos meses, la institución ha difundido diversos registros relacionados con personajes del deporte, el cine y la música, evidenciando cómo las tendencias culturales terminan formando parte de la identidad de muchos peruanos.

Reniec continúa mostrando los nombres más llamativos del DNI

Las publicaciones sobre nombres poco comunes se han convertido en una de las secciones más populares de Reniec en redes sociales. Anteriormente, la entidad reveló cuántos peruanos llevan nombres inspirados en personajes de películas, artistas internacionales y populares figuras del entretenimiento.

Con esta iniciativa, el organismo busca acercar información estadística de manera didáctica y mostrar la diversidad de nombres inscritos en el registro nacional. En esta ocasión, el protagonista fue Erling Braut Haaland, cuya destacada trayectoria en el fútbol europeo ha trascendido las canchas hasta convertirse en inspiración para cientos de familias peruanas.

El fenómeno refleja el alcance global del deporte y cómo los ídolos internacionales pueden influir incluso en la elección del nombre de una persona. Los datos difundidos por Reniec evidencian que el delantero noruego no solo ha dejado huella por sus goles, sino también en la identidad de 563 peruanos que hoy comparten, total o parcialmente, su nombre.