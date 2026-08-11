Paolo Guerrero 'explotó' contra sus detractores y lanzó POLÉMICO mensaje: "Ahora todos son entrenadores"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero a sorprendido a miles de hinchas tras compartir un polémico mensaje en sus redes sociales como respuesta a sus detractores, quienes cuestionan su rendimiento en el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys, que terminó con un empate.

Paolo Guerrero responde a sus críticos: ¿Cuál fue su mensaje?

El último sábado 8 de agosto, Alianza Lima dejó escapar el triunfo ante Sport Boys y cedió dos puntos en el Estadio Nacional, donde igualó 1-1 por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026, lo que dejó un "sabor amargo" a los hinchas blanquiazules.

Tras este encuentro deportivo y una serie de cuestionamientos por su rendimiento en el partido, Paolo Guerrero no dudó en responder a sus detractores, que le piden dejar de ser titular en el equipo. El popular 'Depredador' de 42 años de edad, a través de su cuenta oficial de Instagram, lanzó un polémico mensaje en sus historias, que dejó a más de uno desconcertado.

"Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan que partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí, ya esto cada día está peor", comentó.

Seguidamente, el artillero de Alianza Lima destacó que existirían en el ámbito deportivo del país, personajes que no pueden opinar de él porque nunca jugaron y que no le han aportado nada al fútbol peruano. "Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano. Pero ya... y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos", sostuvo en sus redes sociales.

Mensaje de Paolo Guerrero en respuesta a sus críticos.

¿Manco pide que Paolo Guerrero no sea titular en Alianza Lima?

El mensaje de Paolo Guerrero en sus redes sociales, fue tomado por algunos de sus seguidores, como una aparente respuesta a Reimond Manco, ya que como se sabe, el exfutbolista en un diálogo con los panelistas de la mesa de 'Juego Cruzado', sostuvo que Pablo Guede podría plantear la alternativa de que el hijo de doña Peta no sea titular siempre en Alianza Lima.

"Para mí, hay partidos en los que Paolo podría arrancar y hay otros en los que no. Eso le podría venir muy bien, porque no se le expondría a este tipo de partidos como en el empate frente a Boys. Si hace gol no pasa nada, pero creo que hay encuentros en los que podría rotar", sostuvo Manco.

¿𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗕𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗦𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔? 👀🔥



🗣️ Reimond Manco: "Hay partidos en los que Guerrero debe arrancar y hay otros en los que no. Eso le podría venir muy bien, porque no se le expondría como en el empate frente a Boys".... pic.twitter.com/uB3J0nNDgr — DENGANCHE (@denganche) August 11, 2026

En ese sentido, 'Rei' Manco consideró que el delantero de Alianza Lima de 42 años todavía no atraviesa su mejor momento con la camiseta blanquiazul, aunque de todos modos la defensa de Sport Boys en el partido por la fecha 4 del Clausura hizo un partidazo anulando a las armas ofensivas blanquiazules.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será contra UTC de Cajamarca el sábado 15 de agosto por la Fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro está pactado para las 7:30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Es así como en medio de la pelea de Alianza Lima por liderar la tabla de posiciones, Paolo Guerrero 'explotó' y lanzó un polémico mensaje en sus redes sociales respondiendo a sus detractores que le piden dejar de ser titular en el equipo blanquiazul.