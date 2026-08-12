Perú vs. Italia EN VIVO por octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17: día, hora y dónde ver el partido de la Blanquirroja

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley femenino ya conoce a su rival a quien se enfrentará en los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 2026. El combinado patrio completó su participación en el Grupo B en el que culminó en la tercera posición. Ahora tendrá que verse cara a cara con Italia, que obtuvo el segundo lugar del Grupo D. A continuación conoce el día, hora y dónde ver el partido de la Blanquirroja.

El próximo rival de Perú en octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17

El sexteto nacional tendrá un nuevo desafío en el certamen que se viene desarrollando en Chile. Su último encuentro sucedió ayer martes, 11 de agosto, ante la selección de China en el que terminó cayendo 3-0 con parciales 25-13, 25-15 y 25-20, pese al resultado adverso, las 'matadorcitas' ya habían cerrado con anterioridad su pase a octavos de final tras vencer 3-1 a Filipinas en la anterior jornada.

Si bien las dirigidas por Marcello Bencardino intentaron reaccionar en el tercer set cuando consiguieron competir de manera más, pero ya era muy tarde. El equipo asiático volvió a marcar diferencias en los momentos decisivos por lo que al final logró llevarse una contundente victoria.

Por su parte, el próximo rival de la Bicolor, Italia, llega a esta contienda tras vencer 3-2 a su similar de China Taipei. Anteriormente, derrotó 3-0 a Argelia (25-8, 25-5, 25-10), a República Dominicana la vencieron 3-1 (25-18, 27-25, 25-23. 25-20), sin embargo, ante Corea del Sur perdió 3-1 (14-25, 19-25, 25-13, 20-25).

🌎🏐 Mundial U17

🇵🇪 ¡ESTA TARDE

ANTE ITALIA! 🇮🇹https://t.co/EwmIpUWKAR pic.twitter.com/eT5mgi1Cg7 — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 12, 2026

Perú vs. Italia: día y hora del partido

De acuerdo a la programación del Mundial de Vóley Sub-17, La selección peruana e italiana disputarán esta contienda hoy miércoles 12 de agosto en la ciudad de San Felipe, Chile. El cotejo iniciará a la 1:00 p.m. y definirá a una de las escuadras que continuará avanzando en esta Copa del Mundo de Vóley Sub-17.

Cabe señalar que, el conjunto europeo cuenta con el impulso de haber conseguido una victoria en su último compromiso de la fase de grupos, mientras que Perú intentará responder un día después del duro resultado ante la escuadra de China.

Perú vs. Italia: ¿dónde se puede ver el partido?

El duelo entre peruanas e italianas podrá ser disfrutado por los aficionados al vóley e hinchas a través de la señal de Latina Televisión y mediante el canal de YouTube de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

Es así que, la selección de Italia es el rival que Perú enfrentará en los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 en un encuentro que se llevará a cabo este miércoles desde la 1:00 p.m.