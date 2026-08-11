Terremoto en Colombia: James Rodríguez se pronuncia tras fuerte sismo en el país vecino

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

James Rodríguez volvió a pronunciarse públicamente después de varias semanas alejado de las redes sociales. El futbolista colombiano utilizó su cuenta de Instagram para referirse al terremoto que golpeó al país el 10 de agosto y expresar su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia.

James Rodríguez habló sobre el terremoto

El capitán de la Selección Colombia reapareció en redes sociales después de aproximadamente un mes y medio sin realizar publicaciones. Su último mensaje había sido compartido el 4 de julio, tras la participación de la Tricolor en el Mundial 2026.

"Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados", escribió James Rodríguez en su publicación.

El futbolista también destacó la labor de las personas que participan en las tareas de atención y respuesta ante la emergencia. En ese sentido, manifestó su disposición para brindar ayuda y apoyo a los damnificados y reconoció el trabajo realizado por quienes permanecen en las zonas afectadas.

Publicación del capitán colombiano.

"A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor", publicó.

Rodríguez terminó su publicación con un mensaje dirigido directamente a Colombia. "Te amo, Colombia", escribió el jugador, quien actualmente se encuentra sin equipo después de finalizar su vínculo con Minnesota United.

Terremoto dejó graves afectaciones

El terremoto ocurrió durante la mañana del último 10 de agosto alcanzó una magnitud de 7,4. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento fue sentido en diferentes zonas del territorio colombiano.

Según reportes recientes, la emergencia provocó daños importantes en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y zonas del Eje Cafetero. Las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas por el movimiento telúrico.

(((TERREMOTO))) #Colombia Un potente movimiento telúrico con intensidad 7.4 ha sacudido hoy el país a las 07:34 hora local (12:34 GMT) epicentro #SanJoseDelPalmar #Chocó, a una profundidad de #82Km, al menos 20 edificios en #Cali han sido destruidos @SaulAcevedo @Bitacora58news pic.twitter.com/y0A40pCIo5 — BILLY CASTRO ♊️ CRGV #2111 (@Birrilly) August 10, 2026

Durante las horas posteriores al terremoto también se registraron réplicas, mientras los equipos de emergencia continuaron evaluando daños en viviendas y estructuras. La situación obligó a mantener las labores de atención en distintas localidades afectadas por el fuerte movimiento.

El terremoto en Colombia continúa generando afectaciones mientras avanzan las labores de rescate y asistencia. En ese contexto, James Rodríguez expresó solidaridad con las víctimas y ofreció su apoyo, mientras organismos de emergencia siguen atendiendo las consecuencias del sismo registrado el 10 de agosto.