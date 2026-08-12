Cristiano Ronaldo envía EMOTIVO mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo reaccionó a la desgarradora carta de Lionel Messi donde se despide de su padre Jorge. El futbolista de Portugal le envió un sentido mensaje de cariño y acompañamiento al capitán de la Selección Argentina en este difícil momento.

Lionel Messi despide a su padre con desgarradora carta

Jorge Horacio Messi, el padre del capitán de la selección Argentina Lionel Messi, murió a los 68 años en la madrugada del sábado 8 de agosto en un sanatorio de Rosario tras atravesar una complicada enfermedad. Tras cuatro días de este complicado momento familiar, el astro argentino reapareció en sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida a su progenitor.

Lionel Messi compartió en su cuenta oficial de Instagram una desgarradora carta que ha dejado conmovido a más de uno, entre ellos 'el Bicho', Cristiano Ronaldo. El '10' de Argentina no solo lamenta la ausencia de su padre y lo complicado que será vivir sin él, sino que también cuenta que fue él mismo el que le pidió jugar el último Mundial y que antes de comenzara la cita fue cuando se puso peor de salud.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. (...) Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", sostuvo en un inicio en su misiva.

El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

La carta de Messi continúa y expresa que su padre siempre fue la persona que lo apoyó en su vida deportiva y que ahora que no lo tiene más a su lado tiene "bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo (jugar fútbol) por mucho tiempo más".

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo, descansa en paz, y cuídanos arriba como lo hacías acá", puntualizó en redes.

La publicación de 'La Pulga' conmovió a miles de sus hinchas y en especial, a distintos personajes importantes del fútbol, entre ellos Cristiano Ronaldo. El portugués, protagonista junto al argentino de una de las rivalidades deportivas más grandes de la historia del balompié, dejó de lado cualquier cuestión vinculada a aquella competencia y le envió un sentido mensaje de apoyo.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el jugador de Portugal, que aunque fue un mensaje corto y conciso, muchos aplaudieron su gesto hacia Messi.

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su padre Jorge

Carta de despedida de Messi a su padre generó miles de mensajes

Cristiano Ronaldo no fue el único que se pronunció por la carta de Messi tras la muerte de su padre, sino también otros futbolistas destacados como Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero, además del presidente de la AFA, Claudio Tapia; todos expresaron sus condolencias a la familia de 'La Pulga'.

La muerte de Jorge Messi representa un duro golpe para Lionel Messi y su familia. En medio de este difícil momento, Cristiano Ronaldo se solidarizó con el futbolista argentino con un emotivo mensaje, demostrando que, fuera de las canchas, el lado humano puede estar por encima de cualquier competencia deportiva.