Donald Trump defiende a Gianni Infantino en medio de crisis en la FIFA: "Sería un terrible error reemplazarlo"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras diversas instituciones deportivas se encuentran disconformes con la continuidad de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, le ha mostrado su respaldo y aseguró que sería "un terrible error" reemplazarlo.

Trump muestra apoyo a Infantino en medio de crisis de la FIFA

El inquilino de la Casa Blanca utilizó su cuenta de Truth Social para respaldar al mandamás del máximo ente rector del fútbol mundial a quien calificó como un hombre "fantástico" y atribuyó la organización de la Copa del Mundo de 2026, que se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá, como "la más exitosa de la historia, por mucho".

"FIFA cometería un grave error cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", afirmó el jefe de Estado norteamericano.

Esta intervención de Donald Trump se enmarca en un contexto álgido que atraviesa la FIFA debido a la existencia de una presión política que ha enfrentado Infantino desde que llegó a la presidencia de la FIFA. Apenas unas horas antes, UEFA, la Asociación Asiática de Fútbol (AFC) y Concacaf hicieron p´publico un pronunciamiento en conjunto en el que cuestionan el liderazgo del titular de la entidad y pidieron un cambio en su dirección.

Vale recordar que, las tres federaciones acusaron a Infantino de haber roto la confianza de la comunidad futbolística y reclamaron una revisión independiente sobre el fallido proyecto Football Forward Enterprise.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social respaldando a Infantino

El apoyo de Trump a Infantino sorprende poco

Cabe señalar que para aquellas personas que han seguido la Copa del Mundo 2026 el apoyo de Donald Trump a Gianni Infantino no es sorpresivo debido a que la relación entre ambos es cada vez más estrecha e inclusive ya estaba bajo escrutinio después de que el presidente de la FIFA entregó al presidente de Estados Unidos el primer FIFA Peace Prize.

Pero sin duda alguna el momento más polémica sucedió cuando la FIFA decidió dejar en suspenso una sanción para el delantero de la selección de Estados Unidos previo a un partido clave de eliminación directa contra Bélgica, tan solo después de que Trump llamara a Infantino.

Es así que, en medio de los cuestionamientos expresados por la UEFA, AFC y la Concacaf sobre la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo defendió e inclusive aseguró que sería un "terrible error" reemplazarlo.