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Alexander Callens deja AEK Atenas tras su afección cardíaca: qué se sabe de su salud y su futuro

El deportista terminó su vínculo con AEK Atenas y quedó como agente libre. El defensor peruano continúa recuperándose de una alteración cardíaca y todavía no tiene fecha para volver al futbol.

El defensor se despidió del AEK Atenas.
El defensor se despidió del AEK Atenas. (Composición Exitosa)

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/08/2026

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Alexander Callens cerró su etapa en el AEK Atenas luego de tres años y quedó como agente libre. El defensor peruano sigue sin competir desde noviembre de 2024, debido a una alteración cardíaca detectada tras un proceso viral, mientras mantiene su recuperación y espera definir su futuro profesional.

El zaguero terminó su vínculo con el club griego en agosto de 2026 y se despidió mediante un mensaje publicado en Instagram. Según Depor, Callens agradeció al presidente, directivos, trabajadores, aficionados y, especialmente, a Matías Almeyda, quien respaldó su llegada durante su etapa en Atenas.

La salida del AEK Atenas ocurre después de un prolongado periodo sin partidos oficiales. Callens disputó su último encuentro el 24 de noviembre de 2024 frente al Olympiacos por la Superliga de Grecia. Desde entonces, su actividad quedó limitada por evaluaciones médicas y un proceso de recuperación prolongado.

Una recuperación que se extendió

El problema fue detectado a comienzos de 2025, después de que Callens atravesara un proceso viral en Grecia. Tras realizarse diferentes exámenes, apareció una ligera alteración en la función cardíaca. Los especialistas recomendaron reposo y observación durante varios meses antes de retomar esfuerzos físicos de alta intensidad.

"Primero estoy priorizando mi salud, y una vez que esté al 100%, ahí voy a volver. No se preocupen, se van a enterar cuando vuelva", anunció.

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Durante setiembre de 2025, el defensor volvió a entrenar con el AEK Atenas, aunque bajo supervisión médica. Ese retorno a los trabajos no significó su habilitación para disputar partidos oficiales. El seguimiento de los especialistas continuó mientras aumentaba progresivamente la carga física durante su recuperación.

Qué pasará con su carrera

Callens señaló que le gustaría retirarse en Sport Boys, institución donde comenzó su trayectoria profesional. Su declaración se produjo mientras continuaba alejado de los partidos y concentrado en recuperar completamente su estado de salud.

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"Yo he dicho que en mi Boys me quiero retirar yo, quiero jugar ahí. Toda la vida rosado, yo soy lo que soy gracias al Sport Boys", indicó.

Con su salida del AEK Atenas, Callens queda sin vínculo con el club griego y deberá continuar su recuperación antes de establecer cuál será su siguiente paso. Hasta ahora, el jugador no ha anunciado un nuevo equipo ni una fecha para regresar a la competencia profesional.

El futuro de Alexander Callens permanece ligado a su evolución médica y a la posibilidad de volver a jugar. Mientras continúa ese proceso, su despedida del AEK Atenas marca el cierre de una etapa y deja pendientes su regreso al fútbol profesional, la Selección Peruana y Sport Boys.

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