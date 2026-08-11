Ya llegó Agustín Álvarez, el último FICHAJE de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal ya alista la incorporación del mediocampista uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien se perfila como el último refuerzo del equipo para afrontar el Torneo Clausura 2026.

Álvarez ya se instaló en la capital

El volante de 25 años, cuyo pase pertenece a Montevideo City Torque, se sumará al cuadro rimense en condición de préstamo, con una opción de compra al finalizar el vínculo.

Álvarez Wallace completará los exámenes médicos y los trámites administrativos correspondientes. El futbolista ya se encuentra en Lima para cumplir con estas evaluaciones y, de obtener resultados satisfactorios, podrá sumarse oficialmente a los entrenamientos de Sporting Cristal

Agustin Álvarez 🇺🇾 llegó a nuestro país para ser nuevo jugador de Sporting Cristal y dijo :"Es un desafío lindo, llegar a un equipo grande en Sporting Cristal". #SportingCristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/9snax5PzVL — Jordy Flores (@jordyxflores) August 11, 2026

El paso previo por Racing

El mediocampista llega con experiencia en el fútbol uruguayo. Durante el primer semestre de 2026 defendió los colores de Racing de Montevideo, equipo con el que tuvo participación en el Torneo Apertura y consiguió el título.

En dicha campaña disputó 14 encuentros y acumuló 956 minutos, desempeñándose principalmente como pivote en la zona medular.

El reemplazo de Cazonatti

Su llegada responde a la necesidad de Sporting Cristal de reforzar el mediocampo tras la salida de Gustavo Cazonatti, quien fue transferido al fútbol brasileño.

La institución celeste busca contar con mayores alternativas para afrontar la segunda parte de la Liga 1 y la exigente seguidilla de partidos que tendrá por delante.

El nombre de Álvarez Wallace ya había sido relacionado con clubes peruanos. A comienzos de 2026, el jugador estuvo en conversaciones con Alianza Lima, aunque las negociaciones no prosperaron y finalmente no se concretó su llegada.

Con su incorporación, Sporting Cristal busca cerrar su mercado de fichajes y sumar una pieza capaz de aportar equilibrio y alternativas en el mediocampo durante el Torneo Clausura.