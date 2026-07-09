Mundial 2026: Francia vence por 2 a 0 a Marruecos y es el primer semifinalista del torneo

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un encuentro lleno de rivalidad, la selección francesa ganó 2-0 a su rival africano, Marruecos. Esta exitosa participación sella su clasificación para la ronda de semifinales del Mundial 2026. El partido tuvo encuentros intensos, donde los galos mantuvieron ventaja sobre el balón.

Francia vs Marruecos - Cuartos de final

Min 94 + 4 - Bounou impide el tercer gol

El arquero marroquí logró evitar el azote de Jean-Philippe Mateta disparó buscando el ángulo inferior derecho, pero el portero logró evadir el gol con la pierna.

Min 90 + 6 - Se agregan seis minutos al juego

Marruecos intenta en tiempo de compensación encontrar el gol del descuento.

Min 88 - Mbappé se trata el tobillo

Tras retirarse del terreno de juego, el francés recibió atención con hielo en el pie derecho como parte de su revisión médica.

El deportista salió del juego.

Min 87 - Francia cerca del tercer gol

Bradley Barcolá estuvo cerca de marcar el tercer gol para los galos, pero Bounou atajó su disparo.

Min 83 - Primera jugada de peligro de Marruecos

Hakimi saca un disparo de Maignan escupe a un costado.

Min 77 - Mbappé abandona el campo

El francés deja el campo por su propio pie, entrando Jean-Philippe Mateta en su lugar.

CON MOLESTIAS FÍSICAS SE RETIRÓ KIKI



Kylian Mbappé, goleador del #MundialEnDSPORTS junto a Messi, salió de cambio por Jean-Philippe Mateta.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8vtZsT5sfr — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 76 - ¡Alarma para Francia!

Mbappé se queda tendido sobre el césped, esperando asistencia médica.

Min 65 - ¡Segundo GOOL de Francia!

Ousmane Dembelé logró evadir la defensa marroquí, anotando la segunda ventaja para Francia.

SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA



Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 59 - ¡GOOOOL de FRANCIA!

Nuevamente, Kylian Mpabbé adelanta a Francia con un intenso derechazo que fue ofensivo para el arco marroquí.

AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR!



Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 54 - Mbappé aparece frente al arco

Francia se acercó a la portería rival, donde Mbappé lanza un potente tiro que salió por arriba del arco.

Min 53 - Koné abarca todo el campo

El mediocampista viene apareciendo en todos los sectores del campo, recuperando balones, rompiendo líneas y aportando equilibrio a Francia.

Min 50 - Construye su juego el equipo galo

Francia empieza a imponer su ritmo con posesiones largas, mueve el balón de lado a lado y busca abrir espacios en la defensa marroquí.

Min 47 - Inicia la ofensiva marroquí

Marruecos prueba en el contragolpe, aunque la jugada no termina con disparo al arco.

Min 46 - Empieza el segundo tiempo

Ambas selecciones regresan al campo con un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Se acaba el primer tiempo

Tras un duro encuentro, Francia logró tener el alcance del balón, pero sin poder cruzar el arco de Yassine Bounou.

Min 45+5 - Mano de Francia fuera del área

Rabiot se voltea ante un disparo marroquí y la pelota choca en su brazo. Esta será la última oportunidad de Marruecos en el primer tiempo.

Min 45+2 - Disparo al poste

Lucas Digne dispara de larga distancia, estrellando el balón al palo, y escapando a saque de meta.

Min 43 - Marruecos intenta salir

Neil El Aynaoui se mete entre los centrales para darle salida limpia al balón de Marruecos. Este movimiento logra funcionar y obliga a Francia a bajar la intensidad de la presión.

Min 39 - Adelantan líneas

Brahim Díaz ayuda en la salida de balón de Marruecos y provoca una falta que le permite avanzar unos metros en el campo a su equipo.

Min 36 - Yassine Bounou se distingue

El portero logra salvar su arco una vez más.

"BONO" DE SEGURIDAD EN EL ARCO DE MARRUECOS



El arquero africano desvió con lo justo el remate de Doué y salvó nuevamente a su selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r6YLiwpumG — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 28 - ¡Mbappé FALLA el PENAL!

El delantero falla desde los 11 pasos. Bono logra predecir el tiro del francés.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 24 - Penal para Francia

Mbappé cae dentro del área tras una entrada de la defensa marroquí, dejando penal para el árbitro.

Min 18 - Francia toca otra vez el arco

El arquero marroquí se puso nuevamente en acción ante la ofensiva francesa.

Min 11- Marruecos sufre presión

La selección africana intenta construir desde el fondo, pero le cuesta darle continuidad a sus posesiones.

Min 8 - El juego de Mbappé

El delantero francés registra dos asistencias, regalándole oportunidades a su selección.

Min 5 - Francia se falla otra

El disparo de Mbappé sumado al remate de cabeza de Upamecano terminan siendo rechazados por Yassine Bounou.

Agilidad del portero marroquí.

Min 4 - Francia se aproxima

Mbappé saca un potente disparo que es rechazado a tiro de esquina.

Min 0 - Empieza el partido

Rueda el balón por Foxborough ante el primer duelo de cuartos de final.