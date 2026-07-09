Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026: Historial y posibles alineaciones del partido

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los fanáticos de fútbol se encuentran expectantes por los duelos que foman parte de los cuartos de final del Mundial 2026. El primer compromiso estará protagonizado por la selección de Francia y su similar de Marruecos, que promete ser de infarto. En la siguiente nota conoce el historial, las posibles alineaciones y más detalles del partido.

Francia vs. Marruecos: historial en mundiales

Francia y Marruecos abrirán la jornada de cuartos de final de la Copa del Mundo que se viene desarrollando en Norteamérica y que se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la competición. El compromiso está programado para este jueves 9 de julio desde las 3:00 p.m. en el estadio Boston.

'Les Blues' se perfilan como uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo del torneo. Con paso perfecto y teniendo a Kylian Mbappé como su estrella, que compite por el liderato de goleo de este y de todas las citas mundialistas, los europeos buscan avanzar y sumar su tercera final consecutiva en la fiesta más grande del fútbol.

A ello se suma que de los ocho equipos que clasificaron a la actual estancia de la competición. la escuadra francesa es la única que ha ganado sus cinco primeros partidos sin haber recurrido a la prórroga.

Por su parte, 'Los Leones del Atlas' llega a cuartos de final con una hazaña sobre su espalda , luego de convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial en Qatar 2022, ahora lo han logrado una vez más y consecutivamente por lo que este partido ante los franceses puede ser histórico si es que logran derrotarlos.

Ambas selecciones se han enfrentado siete veces, con un historial ligeramente a favor de los europeos que suman tres triunfos. Mientras que el combinado africano consiguió una sola victoria y los otros tres compromisos culminaron en empate.

El antecedente más recordado ocurrió hace cuatro años durante el Mundial Qatar 2022. Marroquíes y franceses se vieron las caras en la semifinales de la justa, en la que 'Les Blues' derrotaron 2-0 a 'Los Leones del Atlas'.

Francia vs. Marruecos: las posibles alineaciones

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola.

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola. Marruecos: Yassine Bono, Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi, Brahim, El Khannouss, Rahimi.

Como vemos, Francia y Marruecos abrirán este jueves, 9 de julio, la jornada de cuartos de final del Mundial 2026 en encuentro que se avizora como uno de los más atractivos. En lo que respecta a su historial de siete enfrentamientos, los europeos han tenido 3 victorias a su favor, la escuadra ha tenido una sola y el resto fueron empates.