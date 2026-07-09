FIFA castiga a Jarell Quansah: Inglaterra pierde a su defensor por dos partidos en la recta final del Mundial

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección inglesa recibió una pésima noticia en plena carrera hacia el título del Mundial 2026, ya que la FIFA ha decidido suspender al defensor Jarell Quansah por dos partidos, luego de la tarjeta roja que recibió durante la victoria ante México en los octavos de final.

La FIFA confirmó que el zaguero fue sancionado por "juego brusco suave" luego de la dura infracción sobre Jesús Gallardo. Como consecuencia, Quansah no podrá jugar los cuartos de final ante Noruega y tampoco estará en la semifinal, si los ingleses logran avanzar.

"Suspensión de dos partidos por infringir el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. La sanción se cumplirá en los próximos partidos de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA", se lee en el reporte disciplinario.

🚨 BREAKING: Jarrell Quansah has received a two-game ban following his red against Mexico. pic.twitter.com/qpiHCXOkpX — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026

Según diversos reportes ingleses, la Asociación Inglesa de Fútbol estaba considerando apelar la suspensión, pero las regulaciones del torneo no prevén un mecanismo para apelar las tarjetas rojas, lo que hace que la suspensión sea definitiva.

La noticia llega en un mal momento

La sanción llega en un momento muy delicado para Inglaterra ya que atraviesa una crisis de lesiones de sus jugadores; el titular Reece James sufrió un desgarro en los isquiotibiales sufrida durante la fase de grupos.

Mientras que Tino Livramento quedó desafectado por un problema en la pantorrilla y además la fractura del brazo de Jordan Henderson quien se lesionó luego de saltar mal un cartel de publicidad en medio de los festejos.

Inglaterra pierde a uno de sus jugadores importantes para los cuartos de final. (Difusión)

Ante este panorama, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel deberá volver a rearmar la defensa para este partido decisivo. A pesar de que Quansah no era titular en este Mundial, era una opción para cambiar a cualquier defensa que haya sufrido un desgaste.

La decisión que vuelve a encender la polémica

La resolución de la FIFA, volvió a encender la discusión sobre el criterio con el que aplica estas sanciones disciplinarias. El antecedente más claro fue la suspensión del castigo al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Un caso que generó una enorme repercusión por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ante Gianni Infantino. Inclusive, otras selecciones intentaron recurrir a decisiones arbitrales disciplinarias sin obtener éxito.

La realidad es que este problema nunca terminó de resolverse durante el Mundial y solo refleja los manejos polémicos que manchan este torneo, por otro lado Inglaterra nunca logró consolidar un titular claro en esa zona y debió llevar más opciones para evitar estos problemas.