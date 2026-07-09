Keiko Fujimori sobre demanda de Midagri a Marco Vinelli: "Él ya ha aclarado estos procesos, yo le ratifico mi confianza"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, se pronunció este jueves 09 de julio con referente a la demanda interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) contra Marco Vinelli, su recientemente nombrado jefe de su equipo de transferencia de gobierno.

Como se recuerda, en los últimos días se reveló que la entidad del Estado solicitó una indemnización de S/ 340.547 a Marco Vinelli por conceptos de daños y perjuicios cuando fue director de Agro Rural, por permitir -junto a otros funcionarios- la ampliación de una obra en Apurímac sin tener sustento técnico, según un informe de la Contraloría General de la República.

Respaldo público a su pieza clave en el proceso de transferencia

En el marco de la jornada de verificación de los trabajos de descolmatación del río Rímac por el Fenómeno El Niño, la mandataria electa fue consultada sobre la situación legal de su pieza clave en el proceso de transferencia, habiendo sido oficializado en el cargo el pasado 03 de julio, durante la presentación de la la Oficina de la Presidenta Electa.

En ese sentido, sostuvo que, como todo funcionario público, no está exento a ser sujeto de denuncias, habiendo recibido los descargos correspondientes, los cuales la han convencido para mantenerlo al mando de su equipo técnico.

"Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que él tiene, pero yo aquí, le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Keiko Fujimori respalda a Marco Vinelli tras demanda de Midagri. La presidenta electa se pronunció sobre el proceso legal iniciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contra el exfuncionario y aseguró que él ya brindó sus explicaciones.



📻... pic.twitter.com/bUClxKB1ab — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Empieza transferencia entre equipos de gobierno

Tras oficializarse los equipos técnicos que representará al Ejecutivo entrante ante las diversas carteras ministeriales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, lideró la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión entre los equipos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi.

"En la sesión, que marca el inicio de un proceso orientado a un traspaso de mando responsable y técnico de la administración del Estado, los titulares de los equipos procedieron a la firma del acta de instalación y la aprobación de un cronograma de trabajo detallado, cumpliendo con las acciones previstas para garantizar el estricto cumplimiento del marco institucional", detalló la PCM.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, instaló esta mañana la Comisión de Transferencia de Gestión entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el equipo técnico de la presidenta electa, encabezado por Marco Vinelli. Con este acto se dio inicio al proceso... pic.twitter.com/BvFk3OSgIW — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 9, 2026

Cabe precisar que, el proceso de transferencia de gestión se da bajo la normativa vigente de la Contraloría General de la República, la cual asegura que se realice bajo condiciones que garanticen la transparencia de los resultados y el uso de los recursos públicos, permitiendo que la nueva gestión gubernamental pueda tomar decisiones con celeridad desde su primer día.

De esta manera, no solo comienza oficialmente el proceso de transferencia, Keiko Fujimori respalda públicamente a quien está encargado de liderar dicho procedimiento.