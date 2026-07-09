Partidos de HOY, jueves 9 de julio: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final del Mundial 2026

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/07/2026
Empieza la ronda de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los clasificados a esta etapa de la competencia son Argentina, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Suiza y Noruega. Por lo tanto, los ocho combinados intentarán meterse entre los cuatros mejores en las semifinales.
¿Cuáles son los partidos de hoy, jueves 9 de julio por el Mundial 2026?
El único encuentro que se disputará este jueves 9 de julio es el Francia vs. Marruecos. Un atractivo enfrentamiento entre europeos y africanos, que buscarán clasificarse nuevamente a una semifinal. 'Los Galos', comandados por sus figuras Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, se verán las caras ante la calidosa y dinámica Marruecos.
La Francia de Mbappé se enfrenta a Marruecos
Este partido prometedor de emociones, para el público peruano se podrá sintonizarlo EN VIVO mediante la señal exclusiva de Dsports (canales 610 y 1610 HD) y la plataforma online de Paramount+ desde las 3:00 p.m. (hora peruana). No contará con un canal de transmisión de señal abierta en nuestro territorio.
¿Cómo llegan franceses y marroquíes a este duelo?
Francia tuvo una fase de grupos perfecta, saliendo victorioso en sus tres compromisos. Superando a otro africano como Senegal por 3-1 y goleando a Irak y Noruega por 3-0 y 4-1, respectivamente. En dieciséisavos de final no tuvo problemas con Suecia (3-0). Y en octavos de final, entre faltas y polémicas, ganó por la mínima diferencia ante Paraguay.
Mientras que 'Los leones del Atlas', en la etapa de grupos, igualó con Brasil (1-1) y venció a Escocia (1-0) y Hatí (4-2). En dieciséisavos de final salió airoso en los penales frente a Países Bajos. Y en octavos de final goleó a uno de los anfitriones, Canadá por 3-0. No ha perdido partido alguno en el torneo.
Último cruce entre Francia y Marruecos
El más importante y el más reciente fue en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, cuando los africanos clasificaron por primera vez a esta instancia de la competencia, siendo el único de su continente en lograrlo hasta el momento. Aquella vez, fue triunfo sólido de Francia por 2-0 con los tantos de Theo Hernández y Kolo Muani.
Hoy, jueves 9 de julio, comienzan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El único partido que se disputará es el de Francia vs Marruecos desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Exitosa te alcanza la guía de transmisión para que no te pierdas este emocionante compromiso para conocer al primer semifinalista.