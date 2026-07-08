Christian Cueva: Sport Boys oficializó la incorporación del 'Aladino' para el Torneo Clausura 2026

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases del fútbol peruano sumó este miércoles un fichaje de alto impacto: Sport Boys oficializó mediante sus redes sociales la llegada de Christian Cueva para disputar el Torneo Clausura 2026.

El anuncio, acompañado de imágenes y mensajes de bienvenida, confirma el préstamo acordado con el club Juan Pablo II College de Chongoyape, institución que semanas atrás había adelantado la operación.

El "Aladino" vestirá la camiseta rosada en lo que resta de la temporada, en un movimiento que busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita sumar puntos para escapar de la zona media-baja de la tabla acumulada.

Callao le da la bienvenida

La publicación del club chalaco en sus cuentas oficiales celebró la incorporación del volante de 34 años, destacando que se trata de un jugador con recorrido internacional y con pasado en la selección peruana. La llegada de Cueva se produce en un momento clave: Sport Boys ocupa la undécima posición con 20 unidades y requiere reforzar su ofensiva para afrontar partidos decisivos.

El fichaje también tiene un componente simbólico. El club se prepara para celebrar su centenario en 2027 y la presencia de un futbolista de renombre nacional refuerza la ilusión de la hinchada. Además, Cueva se reencontrará en el vestuario con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, compañeros de selección con quienes compartió Eliminatorias y Copas América.

Los números de Cueva

El volante llega tras disputar el Torneo Apertura con Juan Pablo II, donde acumuló 15 partidos, 2 goles y 3 asistencias. Aunque mostró destellos de calidad, no logró consolidarse como figura en el cuadro norteño, lo que abrió la puerta a este préstamo.

Su experiencia internacional, con pasos por clubes de Brasil, Turquía y Arabia Saudita, así como su trayectoria en la selección peruana, son vistos como un valor agregado para el Boys.

El club chalaco hizo también un guiño a poco de anunciar la integración oficial de Cueva.

La oficialización de Christian Cueva como nuevo jugador de Sport Boys confirma uno de los movimientos más comentados del mercado local. Para el club chalaco, significa reforzar su proyecto deportivo con un futbolista de jerarquía; para el jugador, representa una oportunidad de recuperar protagonismo y cerrar con fuerza una etapa de su carrera.

La expectativa es alta: el "Aladino" llega con la misión de aportar fútbol, liderazgo y espectáculo en un equipo que busca consolidarse en el Clausura y preparar el camino hacia su centenario.