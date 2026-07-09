Erling Haaland IMPACTA a sus fanáticos con INESPERADO mensaje y muchos corren a GOOGLE a buscar su nombre

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erling Haaland no solo acapara la atención por su destacado rendimiento con la selección de Noruega en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City sorprendió esta vez a sus fanáticos con un inesperado mensaje en las redes sociales por lo que muchos han corrido a Google a buscar su nombre.

Erling Haaland impacta con inesperada publicación

Este jueves, 9 de julio, el delantero noruego ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram en el que ha sorprendido a todos sus seguidores con un impensado mensaje que ha generado gran curiosidad y expectativa en ellos.

"Una cosa que hacer hoy, busca mi nombre en Google", escribió el máximo goleador de la historia de la escuadra europea tomando así la iniciativa de invitar a sus seguidores a descubrir lo que el popular buscador tenía en su honor.

Al realizar la búsqueda, primero aparece la información habitual del futbolista. Instantes después, el buscador activa un "easter egg" con una animación de guerreros nórdicos realizando el popular "Viking Row".

Estamos hablando de la celebración de Noruega que se ha vuelto viral y que ya se ha visto en estadios del Mundial 2026, en Times Square e incluso en una embarcación de la armada noruega.

Esto es lo que sucede cuando pones en el buscador de Google el nombre de Erling Haaland

Noruega sueña con seguir haciendo historia en la Copa del Mundo 2026

Cabe señalar que esta especie de homenaje a Erling Haaland coincide con el buen momento que atraviesa la selección de Haaland. La escuadra 'vikinga' clasificó como segunda del Grupo I luego de reservar a varios titulares en el encuentro ante la selecciónn de Francia por la fase de grupos y perder 3-1.

Más adelante venció al combinado de Costa de Marfil en los dieciseisavos 2-1 y el domingo pasado logró una gran hazaña al eliminar al pentacampeón mundial Brasil con un doblete del ariete del Manchester City.

Ahora, Noruega buscará mantener viva su histórica campaña cuando enfrente a Inglaterra en los cuartos de final. El conjunto inglés llega a ese compromiso tras dejar en el camino a México en el estadio Ciudad de México.

Es así que, el delantero sensación y estrella de Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland, sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram con un mensaje inesperado invitándolos a buscar su nombre en Google. Y es que resulta que cuando realizan ello aparece, además de información sobre el futbolista, una animación de guerreros nórdicos realizando el popular "Viking Row", celebración de Noruega en la Copa del Mundo.