ONPE alerta que falta de presupuesto compromete las Elecciones Regionales y Municipales 2026

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado en el que advierte que no cuenta con la totalidad de recursos necesarios para organizar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

A menos de tres meses de los comicios, el organismo precisa que existe un déficit técnico de S/ 433.21 millones, monto indispensable para cubrir contrataciones de personal, producción y distribución de material electoral, así como compensaciones a miembros de mesa.

El déficit y sus implicancias

La ONPE explicó que los saldos que aparecen en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) corresponden a partidas ya comprometidas o devengadas, es decir, pagos en proceso y contratos en ejecución, por lo que no representan recursos libres. En ese sentido, el organismo subrayó que no puede disponer de esos montos para nuevas obligaciones sin un crédito suplementario.

El comunicado enfatiza que el déficit compromete directamente la capacidad de cumplir con el cronograma electoral, que incluye hitos como la capacitación de miembros de mesa, la impresión de cédulas y la distribución logística de material en todo el país.

#ONPEinforma | Aclaramos información sobre el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/diVZkIIjhu — ONPE (@ONPE_oficial) July 9, 2026

Riesgos operativos

La ONPE advirtió que, de no atenderse el requerimiento presupuestal, podrían producirse retrasos en la impresión y ensamblaje de material electoral, dificultades en la contratación de personal de campo y problemas en la movilización de miembros de mesa. Estos riesgos afectarían la transparencia y la legitimidad del proceso, además de generar incertidumbre en los candidatos y la ciudadanía.

La advertencia se produce en medio de un debate sobre la disponibilidad de fondos en el sistema electoral. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que existen saldos por ejecutar que superarían los S/ 1,084 millones, lo que, según su interpretación, garantizaría la realización de las ERM. Sin embargo, el organismo electoral sostiene que esos montos no son operativos y que el déficit técnico es real y urgente.

La alerta de la ONPE coloca el tema presupuestal en el centro de la agenda política y administrativa. Con apenas 87 días para las elecciones, la falta de recursos amenaza con comprometer la organización de un proceso clave para la democracia regional y municipal, que puede llevar incluso al aplazamiento de los comicios, advertencia también realizada desde el JNE días atrás.

La discrepancia entre la lectura contable del MEF y la interpretación operativa de la ONPE refleja la tensión institucional que deberá resolverse con transparencia y rapidez para evitar que la falta de presupuesto afecte la confianza ciudadana en las ERM 2026.