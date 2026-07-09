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A tomar precauciones

¡Alerta roja! Emiten alerta de condiciones capaces de generar incendios forestales en la sierra del Perú

El Senamhi pone en alerta que del 10 al 14 de julio pueden presentarse las condiciones climatológicamente necesarias para la propagación de incendios forestales.

Incendios forestales generan grandes pérdidas.
Incendios forestales generan grandes pérdidas. COEN / INDECI

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/07/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se presentarán nuevas condiciones atmosféricas capaces de generar incendios forestales en la sierra centro y sur del país. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota. 

¿Cuáles podrían ser las regiones afectadas?

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, las regiones de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Puno, Cusco y Tacna, podrían estar en peligro desde el mediodía del viernes 10 hasta las 11:59 p. m. del martes 14 de julio.

De acuerdo con el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 001 del Senamhi, los incendios forestales podrían ser de moderada a extrema intensidad (alerta roja). En ese sentido, se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en las regiones en mención, así como el incremento de la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV).

Frente a esta situación de peligro latente, el organismo recomienda no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.

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Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, recomienda que es indispensable contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener un mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente, es importante llamar de manera inmediata a la línea 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales de Defensa Civil. Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, es indispensable utilizar mascarilla y lentes de protección para proteger tu salud e integridad y evitar apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos para hacerlo.

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Es importante que las autoridades sigan estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante una eventual emergencia.

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