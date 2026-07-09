¡Alerta roja! Emiten alerta de condiciones capaces de generar incendios forestales en la sierra del Perú

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en los próximos días se presentarán nuevas condiciones atmosféricas capaces de generar incendios forestales en la sierra centro y sur del país. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota.

¿Cuáles podrían ser las regiones afectadas?

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, las regiones de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Puno, Cusco y Tacna, podrían estar en peligro desde el mediodía del viernes 10 hasta las 11:59 p. m. del martes 14 de julio.

📢 Del viernes 10 al martes 14 de julio se prevé condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de #IncendiosForestales en la #Sierra centro y sur, con niveles de moderada a extrema intensidad, en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho,... pic.twitter.com/PJsD4peM7K — COEN - INDECI (@COENPeru) July 8, 2026

De acuerdo con el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 001 del Senamhi, los incendios forestales podrían ser de moderada a extrema intensidad ( alerta roja ). En ese sentido, se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en las regiones en mención, así como el incremento de la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV).

Frente a esta situación de peligro latente, el organismo recomienda no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, recomienda que es indispensable contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener un mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente, es importante llamar de manera inmediata a la línea 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales de Defensa Civil. Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, es indispensable utilizar mascarilla y lentes de protección para proteger tu salud e integridad y evitar apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos para hacerlo.

Es importante que las autoridades sigan estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante una eventual emergencia.