Arsène Wenger elige a Francia como su candidato principal para ganar el Mundial 2026

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante una entrevista para el podcast Kroos y Kross, conducido por Toni Kroos y su hermano Felix, Arsène Wenger fue contundente en elegir a su gran candidato para ganar el Mundial 2026. Sin temor a las represalias, fue directo al grano al señalar a su país como el máximo aspirante al título.

"Francia ganará la Copa del Mundo. Sé que dirán que soy francés, pero cuando analizas un poco el Mundial hoy, el tren va a una velocidad a la que tiene que ser capaz de subirte", argumentó

Para el estratega, está convencido de que la clave de esta edición reside en la intensidad y la velocidad, factores que a su juicio, lo ha aplicado muy bien la selección francesa y que han dejado en el camino a varios equipos que no pudieron adaptarse a esas exigencias.

Wenger no pone a Argentina entre los candidatos al Mundial. (Difusión)

Solo hay una amenaza para Francia

El actual dirigente de la FIFA, señaló que solo hay una selección que puede competir contra Francia y colocó a España como la única que cuenta con argumentos para poder pelear el título.

"La verdadera pregunta para mí es España. Si un equipo es capaz de vencer a Francia diría que es España. Porque tienen un nivel técnico mejor que el de Francia y una cultura del fútbol colectivo que no tiene nadie en el mundo". agregó

Wenger declaró que España tiene los argumentos para ganarle a Francia. (Composición: Exitosa)

Según explicó, el seleccionado español, Luis de la Fuente tiene un excelente juego que es mejor que el de Francia y además que cuenta con varios jugadores interesantes que podrían marcar la diferencia en cualquier partido.

"España tiene un buen técnico que es mejor que el de Francia... Tienen una calidad de juego en equipo que nadie más tiene en el mundo en este momento a ese nivel. Así que eso es lo que define entre los dos". declaró el experimentado entrenador

¿Deja de lado a Argentina?

Lo que llamó la atención, es la omisión total de la Selección Argentina en el pronóstico del francés. A pesar de que la Albiceleste sigue en carrera, Wenger no la incluyó en su podio de candidatos, centrando toda su atención entre Francia y España.

En conclusión, estas predicciones son interesantes para los aficionados al fútbol, ya que el enfrentamiento entre España y Francia siempre ha sido sinónimo de fútbol de alta técnica. En las fases decisivas del torneo, el choque entre estos dos equipos definirá a uno de los 2 finalistas.