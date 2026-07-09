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No tuvo piedad

Arsène Wenger elige a Francia como su candidato principal para ganar el Mundial 2026

La leyenda del Arsenal analizó a los candidatos del Mundial 2026 y aseguró que Francia parte como la favorita, además sacó a Argentina de la lucha por el título.

Arsène Wenger aseguró que Francia ganará la Copa del Mundo.
Arsène Wenger aseguró que Francia ganará la Copa del Mundo. (Difusión)

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/07/2026

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Durante una entrevista para el podcast Kroos y Kross, conducido por Toni Kroos y su hermano Felix, Arsène Wenger fue contundente en elegir a su gran candidato para ganar el Mundial 2026. Sin temor a las represalias, fue directo al grano al señalar a su país como el máximo aspirante al título.

"Francia ganará la Copa del Mundo. Sé que dirán que soy francés, pero cuando analizas un poco el Mundial hoy, el tren va a una velocidad a la que tiene que ser capaz de subirte", argumentó

Para el estratega, está convencido de que la clave de esta edición reside en la intensidad y la velocidad, factores que a su juicio, lo ha aplicado muy bien la selección francesa y que han dejado en el camino a varios equipos que no pudieron adaptarse a esas exigencias.

Wenger no pone a Argentina entre los candidatos al Mundial. (Difusión)
Wenger no pone a Argentina entre los candidatos al Mundial. (Difusión)

Solo hay una amenaza para Francia

El actual dirigente de la FIFA, señaló que solo hay una selección que puede competir contra Francia y colocó a España como la única que cuenta con argumentos para poder pelear el título.

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"La verdadera pregunta para mí es España. Si un equipo es capaz de vencer a Francia diría que es España. Porque tienen un nivel técnico mejor que el de Francia y una cultura del fútbol colectivo que no tiene nadie en el mundo". agregó

Wenger declaró que España tiene los argumentos para ganarle a Francia. (Composición: Exitosa)
Wenger declaró que España tiene los argumentos para ganarle a Francia. (Composición: Exitosa)

Según explicó, el seleccionado español, Luis de la Fuente tiene un excelente juego que es mejor que el de Francia y además que cuenta con varios jugadores interesantes que podrían marcar la diferencia en cualquier partido.

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"España tiene un buen técnico que es mejor que el de Francia... Tienen una calidad de juego en equipo que nadie más tiene en el mundo en este momento a ese nivel. Así que eso es lo que define entre los dos". declaró el experimentado entrenador

¿Deja de lado a Argentina?

Lo que llamó la atención, es la omisión total de la Selección Argentina en el pronóstico del francés. A pesar de que la Albiceleste sigue en carrera, Wenger no la incluyó en su podio de candidatos, centrando toda su atención entre Francia y España.

En conclusión, estas predicciones son interesantes para los aficionados al fútbol, ya que el enfrentamiento entre España y Francia siempre ha sido sinónimo de fútbol de alta técnica. En las fases decisivas del torneo, el choque entre estos dos equipos definirá a uno de los 2 finalistas.

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