Jugador de Suiza se rinde ante Lionel Messi y confiesa que será un sueño enfrentarlo: "Ya puedo retirarme"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la hazaña agónica ante Egipto de voltear el partido 3-2, la selección de Argentina alista motores para lo que será su encuentro ante Suiza, que eliminó a Colombia en penales, por cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. En medio de esta previa, un jugador de la escuadra europea ha confesado que será un sueño enfrentar al capitán y estrella de la Albiceleste: Lionel Messi.

Un sueño que se cumplirá: enfrentar a Lionel Messi

La clasificación de Suiza a los cuartos de final de la Copa del Mundo que se viene disputando en Norteamérica no solo desató su algarabía por continuar con vida en la competición, sino que también dejó una muestra del enorme respeto que hay hacia el actual jugador del Inter de Miami.

Luego de eliminar al combinado colombiano en una tanda de penales de infarto, el delantero suizo Zeki Andoumi compartió un mensaje en su cuenta oficial de Snapchat que rápidamente captó la atención de los aficionados.

"Voy a jugar contra Messi... ya puedo retirarme", escribió el atacante desde el vestuario, reflejando la emoción que representa enfrentarse al capitán argentino que hasta el momento lleva 8 goles en lo que va del torneo.

Hay que mencionar que, las palabras de Amdouni se suman a la larga lista de futbolistas que han expresado públicamente su admiración por el ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo en Qatar 2022, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Switzerland forward Zeki Amdouni shared to his Snapchat story that he will retire from football now that he's going to play against Messi 😭 pic.twitter.com/O3mNmjAjr1 — ESPN FC (@ESPNFC) July 8, 2026

La figura de Lionel Messi prevalece

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo el gran protagonista del presente mundial. El capitán de la Albiceleste lidera el ataque argentino y se mantiene entre los máximos goleadores del torneo, demostrando que sigue marcando diferencias en la máxima cita del fútbol internacional.

Suiza, no es la primera selección que reconoce públicamente la magnitud del desafío que supone enfrentar al número '10' argentino. Durante el torneo, varios rivales han destacado su influencia dentro del campo y la inspiración que representa para jugadores de distintas generaciones.

Como vemos, la admiración por el astro del fútbol, Lionel Messi, continúa más vigente que nunca inclusive en las selecciones que viene enfrentando a Argentina en este Mundial 2026. Tal es el caso del delantero de Suiza Zeki Andoumi quien señaló que será un sueño jugar ante el capitán argentino en el partido por cuartos de final de la máxima fiesta de fútbol.