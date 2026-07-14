Tilsa Lozano rompe su silencio tras la prisión preventiva de Jackson Mora

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano rompió su silencio sobre Jackson Mora luego de que el Poder Judicial dictara 15 meses de prisión preventiva contra el empresario por un presunto caso de fraude informático. La exmodelo fue consultada sobre la situación legal de su expareja y sus declaraciones generaron gran sorpresa entre sus seguidores.

Tilsa Lozano marca distancia de Jackson Mora

El lío legal de Jackson Mora alborotó a toda la farándula y, obvio, la prensa fue corriendo a buscar a Tilsa Lozano para ver qué decía al respecto.

Tras enterarse de que la justicia dictó 15 meses de prisión preventiva para el empresario por un supuesto fraude informático, la exmodelo por fin decidió romper el silencio y hablar del tema.

Según las investigaciones, la empresa FFC MMA SAC habría recibido más de S/9 millones provenientes de fondos públicos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Además, Jackson Mora es señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', junto a su hermana Noelia Mora.

Ante esta situación, Tilsa Lozano fue consultada por las cámaras de América Hoy sobre el proceso que enfrenta su expareja. Sin embargo, la también conductora dejó claro que actualmente no mantiene ningún tipo de vínculo con él y prefirió mantenerse al margen de la investigación.

"En realidad yo no tengo nada que opinar, yo estoy trabajando, yo hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona, él tiene una pareja actual que no soy yo y en todo caso deberían preguntarle a ella y no a mí", declaró.

Tilsa Lozano evita hablar del proceso judicial

Cuando la reportera de América Hoy le preguntó otra vez por las acusaciones contra Jackson Mora, Tilsa Lozano también tuvo que responder sobre si la podrían llamar a declarar, considerando que fueron pareja en el pasado.

Sin embargo, la exintegrante de 'Las Vengadoras' mantuvo su postura y evitó profundizar en el caso. "No tengo nada que opinar al respecto", respondió cuando fue interrogada sobre la investigación que involucra al empresario.

Cabe recordar que Tilsa Lozano y Jackson Mora estuvieron casados, pero su relación terminó hace más de un año y medio. Desde entonces, ambos tomaron caminos separados y la exmodelo ha señalado que ya no forma parte de la vida del exboxeador.

Es así que Tilsa Lozano rompió su silencio sobre Jackson Mora tras la prisión preventiva de 15 meses dictada por el Poder Judicial. La exmodelo confirmó que se encuentra alejada del empresario desde hace más de un año y medio y evitó brindar mayores comentarios sobre la situación legal de su expareja.