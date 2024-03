¡Universitario fue su último equipo! Gregorio Pérez se retira como entrenador con emotivas palabras

El exentrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, sorprendió al anunciar su retiro como director técnico tras a los 76 años de edad.

La inesperada noticia dada por el estratega uruguayo tuvo lugar en entrevista para programa radial 100% Deportes, donde comunicó que había llegado la hora de ponerle punto final a su larga trayectoria.

Y si bien el ex DT de la 'U' ya no dirigirá profesionalmente, dejó en claro que le gustaría continuar ligado al fútbol en esta nueva etapa en su vida.

"Llegó el final. Estoy cerrando mi carrera de DT. Me llegaron ofrecimientos del exterior y dije que no. No voy a seguir dirigiendo, ya cumplí una etapa, pero si me gustaría seguir vinculado al fútbol. Llegue en silencio y quiero irme en silencio", declaró.