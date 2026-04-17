Elecciones Generales 2026: Sigue EN VIVO la resolución de las actas observadas del JNE

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de una plataforma digital diseñada especialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cualquier persona puede monitorear de forma transparente y en tiempo real el proceso de resolución de las más de 5,590 actas observadas.

Actualmente, estos documentos se encuentran bajo el riguroso análisis de los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes trabajan para dar respuesta a cada caso y asegurar la integridad de los resultados finales de esta elección

¿Qué son las actas observadas?

Las actas observadas son documentos, que por errores materiales, inconsistencias en los datos o la ausencia de firmas obligatorias no pudieron ser contabilizados de inmediato, Por ello, deben ser revisadas antes de incorporarse al resultado oficial.

Al superar la cifra de las 5,590 actas, este grupo de documentos custodia cientos de miles de votos que aún no han sido sumados al cómputo general. Debido a que su volumen es capaz de inclinar la balanza hacia cualquier candidato, su revisión exhaustiva antes de ser incorporadas al resultado oficial se ha vuelto la prioridad absoluta para garantizar la legitimidad del proceso.

Las actas observadas pueden sumar o restar votos clave en un contexto electoral ajustado. Actualmente, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera la votación. En tanto, el segundo lugar se disputa entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga.

¿Cómo se resuelven?

El proceso involucra a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE, los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Primero, las ODPE identifican y remiten las actas observadas a los JEE con un reporte técnico.

Luego, los JEE evalúan la información y emiten un pronunciamiento comparando las actas. Si hay apelación, el caso pasa al Pleno del JNE, que revisa el expediente en audiencia pública virtual y emite una decisión final y definitiva. Finalmente, el acta regresa a la ODPE para su incorporación al cómputo oficial.

Sigue en vivo la resolución del JNE

La ciudadanía puede seguir en tiempo real cómo se resuelven estas actas a través de la plataforma electoral del JNE. Para acceder:

Ingresa al enlace oficial del JNE Haz clic en "Expedientes" en el menú superior Selecciona "Búsqueda avanzada de expedientes" En "Tipo de expediente", elige "Acta electoral" En "Materia", selecciona "Observadas" Escoge el Jurado Electoral correspondiente a tu localidad Haz clic en "Buscar"

Este sistema permite que cualquier ciudadano supervise el proceso en tiempo real, lo cual fortalece la transparencia electoral y el acceso a la información pública.