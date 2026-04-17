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Elecciones 2026: ONPE informa que plataforma de información electoral estará deshabilitada por unas horas

La ONPE informó que en las próximas horas estará deshabilitada temporalmente la plataforma de acceso a la información financiera de los partidos políticos que son parte de las elecciones 2026.

ONPE continúa con el conteo de votos de las elecciones 2026.
ONPE continúa con el conteo de votos de las elecciones 2026. ONPE

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 17/04/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó la mañana de este viernes 17 de abril, que en las próximas horas estará temporalmente suspendida una de sus principales plataformas de acceso a la información de partidos políticos participantes de las elecciones generales 2026

En el marco del conteo de votos de la primera vuelta electoral desarrollada entre el domingo 12 y el lunes 13 de abril (esto último en Lima sur) por la falta del material electoral en los locales de votación, el organismo que preside Piero Corvetto Salinas anunció que entre las 11:00 a. m. de hoy, viernes 17 de abril, y las 1:00 a. m. del sábado 18, su plataforma "Claridad" estará temporalmente suspendida por mantenimiento

¿Qué es la Plataforma Claridad?

De acuerdo con información oficial de la ONPE, la mencionada plataforma reúne datos relacionados a financiamiento privado, financiamiento público directo y financiamiento público indirecto de los partidos políticos del Perú. 

Por ejemplo, se puede encontrar información sobre ingresos y gastos durante la campaña electoral, desde la convocatoria al proceso de elección hasta la publicación que declara su conclusión. Así como, los informes de los sistemas contables de las organizaciones políticas (estados financieros).

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Otros datos a consultar por la ciudadanía es el financiamiento del Estado peruano a los partidos políticos que tiene representación en el Congreso y a los espacios asignados de manera gratuita a las organizaciones políticas en medios de comunicación públicos o privados.

Plataforma Claridad.
Plataforma Claridad.

Tres partidos políticos no presentaron informe rendición de cuentas

Previo a la fecha del desarrollo de las elecciones 2026 y pese a esta exigido en Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias, los partidos políticos "Obras", Partido Patriótico del Perú y el Partido Ciudadanos por el Perú (se retiró del proceso en febrero).  

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