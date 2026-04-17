Elecciones 2026: ONPE informa que plataforma de información electoral estará deshabilitada por unas horas

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó la mañana de este viernes 17 de abril, que en las próximas horas estará temporalmente suspendida una de sus principales plataformas de acceso a la información de partidos políticos participantes de las elecciones generales 2026.

En el marco del conteo de votos de la primera vuelta electoral desarrollada entre el domingo 12 y el lunes 13 de abril (esto último en Lima sur) por la falta del material electoral en los locales de votación, el organismo que preside Piero Corvetto Salinas anunció que entre las 11:00 a. m. de hoy, viernes 17 de abril, y las 1:00 a. m. del sábado 18, su plataforma "Claridad" estará temporalmente suspendida por mantenimiento.

⚠️ ¡Atención! Por labores de mantenimiento, nuestra plataforma CLARIDAD no estará disponible.



🕚 Desde las 11 p. m. de 17 de abril hasta la 1 a. m. del 18 de abril.



Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/g3pazIPkyt — ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

¿Qué es la Plataforma Claridad?

De acuerdo con información oficial de la ONPE, la mencionada plataforma reúne datos relacionados a financiamiento privado, financiamiento público directo y financiamiento público indirecto de los partidos políticos del Perú.

Por ejemplo, se puede encontrar información sobre ingresos y gastos durante la campaña electoral, desde la convocatoria al proceso de elección hasta la publicación que declara su conclusión. Así como, los informes de los sistemas contables de las organizaciones políticas (estados financieros).

Otros datos a consultar por la ciudadanía es el financiamiento del Estado peruano a los partidos políticos que tiene representación en el Congreso y a los espacios asignados de manera gratuita a las organizaciones políticas en medios de comunicación públicos o privados.

Plataforma Claridad.

Tres partidos políticos no presentaron informe rendición de cuentas

Previo a la fecha del desarrollo de las elecciones 2026 y pese a esta exigido en Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias, los partidos políticos "Obras", Partido Patriótico del Perú y el Partido Ciudadanos por el Perú (se retiró del proceso en febrero).