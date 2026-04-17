Jefe de la ONPE pidió reprogramar su declaración ante la Policía por motivos de salud

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, solicitó a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración ante la entidad en el caso de las incidencias reportadas durante las elecciones. Mediante su defensa legal, la autoridad electoral señaló que su pedido de reprogramación se sustenta por "motivos estrictos" de salud y de integridad personal.

Solicitud de Piero Corvetto a través de su defensa legal (página 1)

Solicitud de Piero Corvetto a través de su defensa legal (página 2)

Nota en desarrollo....