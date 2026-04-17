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Irregularidades electorales

Jefe de la ONPE pidió reprogramar su declaración ante la Policía por motivos de salud

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, había sido citado para este viernes 17 de abril con el motivo de que brinde su testimonio sobre las incidencias en las elecciones.

Piero Corvetto solicita reprogramar cita ante la Policía por motivos de salud
Piero Corvetto solicita reprogramar cita ante la Policía por motivos de salud Foto: composición

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 17/04/2026

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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, solicitó a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración ante la entidad en el caso de las incidencias reportadas durante las elecciones. Mediante su defensa legal, la autoridad electoral señaló que su pedido de reprogramación se sustenta por "motivos estrictos" de salud y de integridad personal.

Piero Corvetto solicita reprogramación de cita por incidencias en las elecciones
Solicitud de Piero Corvetto a través de su defensa legal (página 1)

Piero Corvetto solicita reprogramación de testimonio
Solicitud de Piero Corvetto a través de su defensa legal (página 2)

Nota en desarrollo....

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